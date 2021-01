https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hubo avances

Sin resultados en el primer intento de YPF de reestructurar su deuda

La petrolera estatal no pudo lograr reunir a los acreedores en distintas asambleas internacionales para tratar una refinanciación de pagos.

Crédito: Télam/Fabian Ceballos

