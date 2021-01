Estados Unidos confirmó el primer caso de coronavirus de la cepa brasileña

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El contagio se dio en un residente estadounidense que había vuelto de Brasil hace poco. El contagio “no es sorprendente. Es un hecho muy difícil, pero al mismo tiempo no es inesperado” informaron.

Estados Unidos confirmó este lunes el primer contagio por la nueva cepa brasileña del coronavirus. El caso fue reportado en el estado de Minnesota. El Departamento de Salud estatal indicó que se trata de un residente que viajó recientemente al país sudamericano.

Esa persona comenzó a sentirse mal la primera semana de enero, y el 9 de enero fue testeado positivo por la variante denominada P.1.

“Esto no es sorprendente. Es un hecho muy difícil, pero al mismo tiempo no es inesperado”, manifestó en una entrevista Michael T. Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota y asesor del equipo de respuesta al coronavirus del presidente Joe Biden, según informa The Washington Post.

Las autoridades indicaron que la persona ha estado aislada, mientras continúan investigando el caso.

Las nuevas cepas halladas en Brasil y Sudáfrica han suscitado especial preocupación entre los científicos porque contienen mutaciones que pueden permitir al virus evadir los efectos de algunos anticuerpos, como los anticuerpos monoclonales desarrollados como terapias para pacientes con covid-19.

La variante brasileña del coronavirus es una de las tres que ha llamado la atención en el planeta junto a la británica y la sudafricana. Esta variante tiene su origen en Manaos, la capital amazónica de Brasil, y se considera altamente contagiosa, pues tiene alteraciones genéticas similares a las encontradas en el Reino Unido y Sudáfrica.

Italia anunció también este lunes su primer caso de la variante brasileña. Esto, pese a que la semana pasada el Gobierno suspendió todos los vuelos desde Brasil y prohibió la llegada a quienes hayan transitado por el país latinoamericano en los últimos 15 días. Alemania, en tanto, informó el primer caso de la nueva cepa el pasado viernes.