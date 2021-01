https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.01.2021 - Última actualización - 1:23

1:16

La decisión fue informada por el ministro de Salud provincial, Mario Kohan. El fármaco se utilizará a pesar de aún no contar con la aprobación de la ANMAT.

Se trata de la cuarta provincia en utilizarla La Pampa implementará el uso de ivermectina para pacientes con coronavirus La decisión fue informada por el ministro de Salud provincial, Mario Kohan. El fármaco se utilizará a pesar de aún no contar con la aprobación de la ANMAT.

La provincia de La Pampa también utilizará ivermectina para tratamientos de Covid positivo. Lo hará desde el próximo jueves en pacientes diagnosticados precozmente, a pesar que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aún no autorizó el uso de este antiparasitario para casos de coronavirus.

Aunque en la Argentina se aplicaron con esa indicación dosis de 0,2 a 0,4 miligramos por kilo de la persona tratada, el ministro de Salud pampeano, Mario Kohan, destacó los resultados de la aplicación de una dosis de 0,6 miligramos utilizada en Australia, el país que desde marzo aplica la droga.

La Pampa adquirió 1.500 tratamientos que serán utilizados en los pacientes diagnosticados en forma precoz. El tratamiento genera polémica: cada vez más provincias autorizan su uso a pesar de que no fue aprobado por la ANMAT y de que la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) lo cuestionó. Ya lo aprobaron Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes.

"Vamos a utilizar la ivermectina como el plasma de convalecientes o como el suero equino. Va a ser presentada próximamente a la ANMAT", explicó el ministro de Kohan al anunciar el tratamiento.

Kohan aseguró que la OMS considera ahora a la ivermectina en el mismo estatus que el suero equino y que en esas condiciones la aplicarán: "La vamos a usar bajo el régimen de la OMS, que dijo que en contexto de pandemia los equipos de salud pueden utilizar recursos novedosos y reposicionar fármacos que pueden ser eficaces".

Kohan aclaró que la ivermectina utilizada para tratar a los pacientes con Covid no es la misma que se obtiene en las veterinarias. "Tenemos que desalentar que se consuma ese tipo de fármacos", remarcó el ministro pampeano.

"Nosotros vamos a distribuirlo, vamos a elaborar una estrategia en los próximos días, porque el secreto es tomarlo lo más rápido posible. La ventaja comparativa es que tenemos diagnósticos muy rápidos", dijo Kohan.

Los estudios en que se apoyan para su uso

El ministro pampeano destacó el tratamiento con ivermectina aplicado en Australia. "La ivermectina en la Argentina se usa en dosis de 0,2 a 0,4 miligramo por kilo de peso para tratamiento de los pacientes. El trabajo que marcó un cambio en la mirada de la ivermectina para usarla como antiviral es un estudio en Australia, en marzo, donde demostraron que células infectadas por el coronavirus, utilizando en dosis equivalente a 0,6 miligramo por kilo de peso, hace que disminuya y desaparezca en 48 horas. Pero eso es un estudio in vitro", detalló.

Además, citó un estudio argentino sobre 45 pacientes. "Se investigó la capacidad de provocar una depuración en los pacientes infectados de Covid. Con esa dosis durante cinco días, mostró efectivamente una depuración de la carga viral, la disminuyó totalmente", aseguró.

Las autoridades sanitarias pampeanas dijeron que el medicamento es seguro. "Sabemos que daño no hace. Hay un dato que me impactó. La tendencia es muy fuerte a que genera beneficios. No hay estudios controlados todavía que cierren esa investigación. A mí me preocupaba la seguridad. Pero ya hay una enorme cantidad de publicaciones que muestra que a las dosis que planteamos no hay toxicidad y los efectos colaterales son mínimos", dijo.

Una vez diagnosticado el Covid, explicó Kohan, el paciente será tratado (previo consentimiento informado) con ivermectina en los primeros cinco días. El medicamento fue comprado al laboratorio ELEA-Phoenix SA, que es uno de los cuatro que fabrica y comercializa la droga en el país.

La Sociedad Argentina de Infectología emitió un rechazo al uso de la ivermectina. "Hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas para la prevención y/o tratamiento de la infección por SARS-Cov2 es de muy baja calidad y no han reportado datos claros de eficacia clínica", dijo la entidad.

"Mientras no existan evidencias de mayor calidad, SADI recomienda que no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del SARS-CoV2 al margen de estudios bien diseñados, debidamente registrados, y que sean éticamente aceptables", remarcó.