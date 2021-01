Crecen las diferencias por la vuelta de clases presenciales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.01.2021

Escala la tensión entre los gremios y el gobierno porteño. El distrito será el primero en comenzar el ciclo lectivo de este año, el próximo 17 de febrero. En tanto, el gobierno nacional define un plan de transporte para la comunidad educativa.

Mientras la gobernación bonaerense ratificó el inicio del ciclo lectivo con clases presenciales de cuatro horas diarias, anunciado para el próximo 17 de febrero, los gremios docentes insisten en que no están dispuestos a asistir en las condiciones planteadas.

"No hay ningún avance, son todos anuncios para la televisión, hacen política educativa por los medios de comunicación, y no hay citaciones, no hay presentaciones de ningún programa ni discusión de condiciones de trabajo para los docentes", sostuvo este lunes la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano.

Consultada sobre si en estas condiciones comenzarán las clases en la Ciudad, respondió que eso "no lo sabemos" y que "depende de las condiciones en que se discutan y qué cosas propone el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta al conjunto de la docencia".

"Hasta ahora no hay ninguna propuesta, solo hay una fecha señalada sin nada que la respalde y la sostenga. Eso no es algo que podamos responder hoy, dependerá de la situación epidemiológica y de los contagios. Si esa fecha fuera hoy, no comenzarían las clases", completó la sindicalista.

Calendario y elecciones

De acuerdo al esquema anunciado, el 17 de febrero iniciarán cuatro grupos de estudiantes: los chicos de los jardines maternales, el nivel inicial, primer ciclo de primaria (primer, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primer y segundo año). Luego, el 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después, el 1 de marzo, será el turno de todo el nivel secundario

Sobre el anuncio del gobierno porteño, la dirigente de UTE-Ctera afirmó: "Este anuncio forma parte de la campaña electoral del año". "Para nosotros -añadió Graciano- la dificultad más importante es que no hay diálogo social con el gobierno porteño, al que le seguimos reclamando las computadoras desde el año pasado y las obras que están pendientes en las escuelas", dijo.

Y agregó que la respuesta se limitó a plantearles "burbujas de 30 estudiantes, cosa que es absolutamente contradictorio con todas las normativas del país y de otras partes del mundo".

Aumentos en útiles

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la canasta escolar básica aumentó un 48% interanual, teniendo en cuenta que el año pasado costaba $ 2.282 y ahora $ 3.399. Aun así, advierten que es probable que sean muchas las familias que no tengan que volver a comprar útiles este año dado que, al cursar de forma virtual en el 2020, no le dieron uso y los podrán utilizar en el nuevo ciclo.

JxC presiona con clases esenciales

La bancada de Juntos por el Cambio presiona al gobierno nacional para incorporar al temario de sesiones extraordinarias un proyecto sobre educación. El proyecto es de autoría del senador por Tierra del Fuego Pablo Blanco y propone declarar a la educación como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria, al considerarlo como "un derecho humano fundamental".

Afinan el plan de movilidad escolar

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió con su par de Transporte, Mario Meoni, para ultimar detalles sobre la estrategia para el uso del transporte para maestras, maestros, alumnas, alumnos y acompañantes, de cara al inicio de clases presenciales. El plan -que sería presentado el próximo jueves- trabajará con la app CuidAr, para abordar los permisos y restricciones por horarios escolares. Además, contiene recomendaciones para las 24 jurisdicciones del país, para que el uso del transporte público sea ordenado y cuidado. Entre otras alternativas, evalúan demorar el horario de ingreso a las escuelas para descomprimir la movilidad en las horas pico.