Desbaratan un falso secuestro extorsivo

Una joven embarazada se comunicó con su ex pareja para decirle que había sido secuestrada y que los delincuentes exigían un rescate. Finalmente, la fiscalía federal apoyada en Gendarmería Nacional pudo determinar que todo se trató de una farsa.

Un intento de estafa, a través de un secuestro extorsivo "trucho", fue desbaratado por la Gendarmería Nacional, luego de una investigación guiada por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel.

La historia de este delito comenzó a escribirse la tarde del pasado 19 de enero. Ese día, un hombre de 34 años cuyas iniciales son LC recibió un llamado telefónico de su ex pareja, una joven de 20 años identificada como LZ. Ella -que cursa el quinto mes de embarazo- le habría contado que estaba secuestrada desde hacía cinco días, que hacía siete meses había comenzado otra relación con un muchacho que actualmente está preso en la cárcel de Las Flores y que él la había mandado a raptar al enterarse de que el bebé no era suyo. Aparentemente, ella describió que estaba atada y que era sometida a golpes y manoseos.

En otras comunicaciones desde el teléfono de la mujer, un sujeto desconocido le pidió a LC la suma de 20 a 35 mil pesos por el rescate. Aparentemente, en una videollamada le mostraron cómo era torturada.

El caso fue a parar a manos del doctor Onel, quien instruyó al Segundo Comandante Javier Martín Pintaudi, Jefe de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Santa Fe" de Gendarmería Nacional para que comience inmediatamente una investigación.

Los uniformados buscaron imágenes y mensajes de texto enviados al denunciante: "La vamos a matar (...) Es q pierda los bebes q los largue? eso nos pidieron, que le peguemos (?) lo único que nos pidieron es secuestrarla traerla y atarla que aborte los bebés, q no son del pine de aya adentro (?) está muy golpeada amigo (?) nosotros hasta que no aborte no la podemos largar, es así, o q nos den 20 mil pesos y la largamo", habían escrito los presuntos secuestradores.

Por intervenciones telefónicas, el 22 de enero se supo que la presunta víctima llamó a su padre y le contó que estaba en una estancia de la localidad de Grutly. Al día siguiente, el sábado 23, los uniformados llegaron al campo mencionado y encontraron ahí a la joven, en "excelente" estado de salud. Ella misma les refirió que estaba trabajando en el lugar y que nadie la había secuestrado.

El fiscal Onel dispuso entonces, que una vez descartado el secuestro extorsivo, ahora debía investigarse el delito de extorsión en grado de tentativa contra LC. Por lo tato, el funcionario remitió el expediente al Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe y solicitó que se declare la incompetencia, para que el caso siga su marcha en la justicia provincial.