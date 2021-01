El "Papu" Gómez será jugador del Sevilla

El mediocampista argentino Alejandro "Papu" Gómez aseguró sentirse "triste y contento" por tener que dejar el Atalanta de la Serie A de Italia, equipo en el que estuvo durante seis temporadas, para continuar su carrera en el Sevilla de la Liga de España.



El jugador de la selección argentina partió este martes hacia Sevilla

​

✈️ Papu Gomez on his way to Seville ⚪🔴



(📸 via @FabrizioRomano) pic.twitter.com/A8LgW1opCv