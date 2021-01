Zuccarelli ya está en Santa Fe y armó el primer amistoso con Newell's

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.01.2021

Se jugará este sábado, desde las 9, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa frente al Newell's de Frank Darío Kudelka. Se cierra Europa y desde Turquía no mejoran la oferta de compra por el "Pocho" Troyansky.

Luego de desmentir a través de El Litoral un supuesto llamado de Juan Sebastián Verón para repatriarlo hacia Estudiantes de La Plata, el secretario técnico del Club Atlético Unión (Martín Zuccarelli) se instaló nuevamente en Santa Fe, desde donde ayer concretó el primer amistoso para el equipo del "Vasco" Azconzábal: será este sábado, a las 9, en el Coloso Marcelo Bielsa contra el Newell's de Frank Darío Kudelka. "La idea es hacer dos amistosos más", dijeron a El Litoral.

Como se sabe, el Unión del "Vasco" arrancó en Casasol la segunda semana de ensayos, a la espera de definiciones en lo que son las altas/bajas para la competencia criolla previa a la Copa América y que comenzará el 14 de febrero.

No son demasiadas las novedades bajo el sol tatengue. Por un lado, la vuelta de dos arqueros con contrato y cuyas fichas son del club. En el caso de "Nacho" Arce, ex San Martín de Tucumán, lo hizo con el plantel de Primera; en cuanto a Joaquín Papaleo fue a entrenar con la reserva y ya estaría acordada una nueva salida a un club de Buenos Aires.

En lo que hace al resto de los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el "Vasco", se siguen gestionando las posibles salidas a préstamo (en el caso de Bracamonte, por ejemplo, rescindió su vínculo y se fue a Grecia). "No está para nada fácil el mercado", admiten en el Mundo Unión, mientras esperan novedades y definiciones de algunas negociaciones que se iniciaron.

A pocos días del cierre del libro de pases en el mercado europeo, se van diluyendo las posibilidades para que Unión haga foco en Turquía, desde donde llegó una oferta formal y concreta para llevarse al delantero Franco Troyansky. "No era el monto que el club esperaba, se pidió más y no llegó la contraoferta", reconocen en el entorno del "Pocho". Así las cosas, el ex Olimpo seguiría en Unión, por lo menos un torneo más (hay que recordar que ahora toda la ficha es del Tate).

El otro caso "ruidoso", por llamarlo de alguna manera, es el de Nelson Acevedo: la ficha del "Chaco" ya es del Tate en un ciento por ciento y luego del préstamo en Defensa y Justicia debe volver a Santa Fe. Por la info que tiene el comando técnico rojiblanco, luego de tomarse algunos días de vacaciones (fue campeón de la Sudamericana el sábado), el "5" se presentará en Casasol.

En declaraciones a Radio Gol, el presidente campeón José Lemme, fue consultado sobre la continuidad de Nelson Acevedo, quien debe volver a Unión; el titular del Halcón aseguró que "éso se lo dejo al representante (N.de R.: Cristian Bragarnik) que lo resuelva con Unión. Cuando lo haga, lo charlamos, no lo tengo que resolver ahora, veremos".

Finalmente, si bien no hay ninguna voz oficial, es claro el interés de Unión por los servicios de Enzo Copetti, delantero de Atlético Rafaela, jugador que pretende sumar el "Vasco" para el ataque. En principio, todo dependerá del final deportivo de "La Crema" que juega este miércoles la semifinal con Platense en Rosario y se ilusiona con la final del ascenso este domingo. Si Rafaela no asciende, el "9" vendrá a préstamo un año a Unión para jugar en Primera.

Desde las 9 este sábado

"El próximo Sábado 30/01 Unión disputará su primer amistoso de pretemporada ante Newell's en Rosario. Se jugarán dos encuentros, a partir de las 9 de la mañana", informó la entidad de la Avenida López y Planes en sus cuentas de redes sociales.

En cuanto al panorama "leproso", hay que decir que Newell's necesita reforzarse en el ataque y Luis Leal no descarta vestir otra vez la camiseta rojinegra, según confiaron desde su entorno. Si bien no aparenta ser la prioridad de la lepra, quizás sea considerado para sumar a un atacante que fue destacado tiempo atrás por Frank Kudelka ante las dificultades del equipo a la hora de retroceder.

En los próximos días pueden surgir novedades sobre el delantero, que hace menos de un año disputó su último partido en la lepra, en el mes de agosto de 2020 fue transferido a Xolos de Tijuana y su paso por el fútbol mexicano resultó flojo, a tal punto que fue dado de baja. Hoy parece más fuerte el deseo del portugués por retornar que el interés del club de contar con sus servicios.