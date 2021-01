En la ciudad de Santa Fe ya hay 1.500 vacunados contra el Covid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.01.2021 - Última actualización - 13:36

13:33

Continúa el plan de vacunación con las dosis disponibles. Ahora será el turno de los adultos mayores. Este martes les tocó a funcionarios de Salud.

"Estamos muy contentos en recibir la vacuna", dijo el director de la Región Santa Fe, Rodolfo Rosselli, quien junto al director del Hospital Iturraspe, Francisco Villano, fue uno de los primeros funcionarios en aplicarse la Sputnik V en el CEMAFE, de Mendoza 2419, este martes por la mañana. "Esta es la medida sanitaria más importante, pero no es la única -dijo Roselli-. Tenemos que seguir con las medidas de cuidado personal: uso de tapabocas, distancia e higiene", insistió luego. Cabe mencionar que el lunes también recibió la primera dosis la ministra de Salud, Sonia Martorano.

-¿Cuántos vacunados hay a la fecha en la ciudad? -consultó El Litoral a Roselli.

-Aproximadamente 1.500 personas, algunas de ellas ya recibieron la segunda dosis.

-Hubo casos de personal de salud que se contagió Covid luego de recibir la vacuna, ¿por qué ocurrió?

-Lo primero que hay que saber es que la inmunidad no es inmediata. Tarda unos 15 días luego de recibir la primera dosis, que genera un 50 por ciento de inmunidad, según se estima. Es decir que uno sigue expuesto al virus luego de recibir la vacuna. Además, hay mucha gente que se ha enfermado antes de la vacunación, o el mismo día que la recibió.

-¿Cómo será el operativo para vacunar a los adultos mayores en la ciudad?

-En primer lugar se va a vacunar a los adultos mayores institucionalizados, que son los de mayor riesgo. Vamos a concurrir a cada institución a vacunarlos en forma domiciliaria. Allí también se vacunará al personal de salud y cuidadores de ancianos que los acompañan.

Su turno. El director de la Región Santa Fe de Salud, Rodolfo Roselli, al momento de recibir hoy la primera dosis de la vacuna contra el covid, en el Cemafe.Foto: Guillermo Di Salvatore

-Se vacuna al personal de salud, mayores de 60 años y luego les tocará a las y los docentes, ¿por qué no se tuvo en cuenta a los trabajadores esenciales en este esquema?

-Lo estamos considerando. hemos recibido la solicitud de diferentes sectores como la prensa, al igual que los choferes de transporte público. Estamos tratando de estratificar a la población de acuerdo a las vacunas disponibles. Ojalá podamos vacunar a toda la población. Está claro que la idea es vacunar a todos en el menor tiempo posible. Mientras las dosis lleguen en forma parcial seguiremos estratificando según la evaluación del riesgo.

-En otras provincias ya se habilitó el padrón para anotarse y recibir la vacuna, ¿por qué en Santa Fe todavía no ocurrió?

-A la brevedad se va a habilitar el registro on line.

-¿A qué atribuyen la merma de contagios que transita hoy la provincia?

-Uno de los elementos puede ser el cambio para el diagnóstico de positivos, se ha eliminado el positivo por nexo epidemiológico. Otro factor es la época del año, pasaron las fiestas y existe una menor circulación.

-¿Pero ahora la llegada de quienes se fueron de vacaciones puede incrementar los contagios?

-Estamos monitoreando a diario esto en la terminal de ómnibus. Hemos encontrado casos positivos, por pérdida de olfato, y procedemos de acuerdo al protocolo. Hay que ver cómo sigue.

-En ese sentido, ¿Quiénes deben aislarse?

-Aquellos que se detectan que tienen síntomas y, de forma preventiva, quienes regresan de la Costa Atlántica.

Los trabajadores de prensa

N.L.

Desde la primera hora de la pandemia, los trabajadores de prensa estuvieron expuestos al virus en sus coberturas periodísticas in situ, tanto en la calle como en hospitales y donde la noticia ocurre. Pese a estar en contacto con enfermos y potenciales enfermos, los reporteros gráficos, camarógrafos y cronistas o movileros hasta el momento no fueron incluidos en el cronograma para recibir la vacuna contra el covid-19, mientras que ya la recibieron, por ejemplo, los encuestadores del Ipec. El Sindicato de Prensa de Santa Fe lo solicitó por nota el 31 de diciembre, pero todavía no hubo respuesta.