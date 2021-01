"Siempre pienso en volver a la Selección", reconoció el base argentino Balbi, de Flamengo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Balbi detalló cómo se vive la pandemia de coronavirus en Brasil, uno de los países con peores números a nivel mundial

El base argentino Franco Balbi, actualmente en Flamengo de Brasil, reconoció este martes que "siempre" piensa en regresar al seleccionado nacional, donde estuvo en el Sudamericano de básquet de Caracas en el 2016.



"Siempre se piensa en volver a la Selección, me siento bien físicamente, y espero que estén mirando hacia acá, no sólo por mi, sino también por Luciano (González). Si me toca, trataré de dar lo mejor, y sino se apoyará desde mi lugar", comentó el juninense, campeón el fin de semana pasado en el Súper 8 de Brasil contra San Pablo.



Balbi terminó el partido con 16 puntos (5/7 tiros de dos, 2/6 tiros de tres), 4 asistencias, 13 rebotes y 1 robo en 23m8s.



"Me siento muy cómodo en el día a día, en la ciudad. No tengo nada para recriminar, la elección de estar acá me hace bien, le hace bien a mi familia. Es un gran lugar, que tiene mucho para ofrecer, y el club es de primer nivel", destacó en una nota con el medio online 3X3 Radio.



Asimismo, Balbi detalló cómo se vive la pandemia de coronavirus en Brasil, uno de los países con peores números a nivel mundial, y tiró: "La gente se toma la pandemia con mucha tranquilidad. No hay muchas cosas cerradas en el país, porque acá se depende del turismo. Yo trato de cuidarme, de estar alejado de los demás, pero ves de todo, gente que se cuida y otros que no".



Brasil tiene 218 mil muertos y casi nueve millones de contagios desde marzo del año pasado. De hecho, el domingo confirmó la suspensión de sus carnavales.

