Suárez no cruza la cordillera

Cornejo acusa "discriminación"

Cornejo denunció al "modo de gobernar del kirchnerismo". No invitó al gobernador de Mendoza, que regitra 80% del intercambio argentino con Chile.

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, cuestionó al presidente Alberto Fernández por viajar a Chile sin invitar al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez. "El 80% del comercio que va a Chile pasa por el Paso de Libertador. Sin embargo, Alberto Fernández no invitó al gobernador Suarez a la reunión con Piñera", sostuvo el ex mandatario cordillerano. En diálogo con Alguien tiene que decirlo, el programa que en esta jornada condujo Manuel Adorni en Radio Rivadavia, el referente opositor consideró que la no invitación del mandatario a Suárez fue "por especulación y discriminación". "Esto es toda una señal de cómo gobierna el kirchnerismo, cuáles son sus formas y lo poco práctico que es tener una relación con Chile sin llevar a la principal economía regional que se vincula con ellos", consideró Cornejo. El pasado lunes el Frente Cambia Mendoza, que llevó al poder a Suárez, denunció que el presidente Alberto Fernández "discriminó" a la provincia en el marco del viaje a Chile del que también participarán gobernadores cordilleranos como Sergio Uñac, de San Juan, y Gustavo Sáenz, de Salta, entre otros. "Alberto Fernández emprende una visita al hermano país de Chile para firmar acuerdos con su par Sebastián Piñera. Asombrosamente acompañarán la comitiva oficial únicamente gobernadores del Frente de Todos, dejando afuera de este primer y trascendental encuentro, entre otras, a la provincia de Mendoza, ya que nuestro gobernador Rodolfo Suarez no fue invitado a participar", se quejó el frente. Los opositores mendocinos señalaron que la provincia sufre "desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández una encarnizada discriminación". Cuestión de plata Los opositores mendocinos señalaron que la provincia sufre "desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández una encarnizada discriminación, sea en el reparto de fondos -siendo la provincia que menos recursos recibe por habitante-, en la obstaculización y traba de obras señeras y emblemáticas para el desarrollo económico, turístico y energético, como Portezuelo del Viento, reabriendo, por pedido de La Pampa, la discusión de una obra que estaba cerrada desde hace años". "Ahora incurre a una nueva discriminación en esta visita a Chile, con quien nuestra provincia mantiene una relación estratégica desde hace muchos años por ser -entre varias cosas- limítrofe y contar con el principal paso internacional que une a ambos países, vital para el desarrollo e intercambio económico y social de ambas naciones", cuestionaron en un comunicado. Y agregaron: "No hay excusas ni justificaciones válidas ante la falta de invitación a nuestro gobernador, es una burda discriminación que afecta a todos los mendocinos. No se partidizan las relaciones internacionales sino que deben ser verdaderas políticas de estado que trasciendan a los gobernantes". El documento fue firmado por los diputados nacionales Alfredo Cornejo, Claudia Najul, Luis Petri, Omar de Marchi, Jimena Latorre y Federico Zamarbide, y los senadores nacionales, Julio Cobos y Pamela Verasay.

