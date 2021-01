Quejas contra Sergio Massa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El interbloque federal en la Cámara de Diputados de la Nación -que incluye a los dos socialistas por Santa Fe- le apuntó el presidente del cuerpo por faltar a su palabra.

Con fastidio, el interbloque Federal cuestionó al oficialismo de la Cámara de Diputados por no cumplir con el "compromiso institucional" de incorporar el debate del cuerpo el proyecto que prorroga el Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.

Había sido una promesa del titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en diciembre, cuando logró frenar una moción para tratar sobre tablas el proyecto, que en el Senado salió por unanimidad, bajo el compromiso de tratarlo en sesiones extraordinarias en la primera sesión que se celebrase en el mes de enero.

Los días fueron pasando y al no haber noticias de la inclusión del proyecto en una eventual ampliación del temario de extraordinarias por decreto, el interbloque Federal amagó con no firmar el acta de renovación del protocolo de sesiones mixtas.

Sin embargo, el jefe del bloque lavagnista Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, estampó su rúbrica con la esperanza de que el Gobierno y el oficialismo moverían fichas en el sentido de poner en agenda la iniciativa de Biocombustibles.

Ahora que el decreto de ampliación del temario excluyó Biocombustibles, los diputados del interbloque opositor pusieron el grito en el cielo. El Interbloque Federal está integrado por Consenso Federal (lavagnismo), el Partido Socialista, el Frente Progresista Cívico y Social, el bloque Justicialista y Córdoba Federal (los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti).

Todos ellos representan a provincias que no tienen intereses petroleros detrás, y que por el contrario, a raíz del perfil agroindustrial, se beneficiarían con la prorroga de la ley de Biocombustibles.

En un escrito, argumentaron que "la incorporación de insumos de origen vegetal no altera el costo final de los combustibles y que, de ser necesario, un incremento en la producción de biocombustibles puede sustituir con eficiencia eventuales necesidades de importación de combustibles".

"A fines de diciembre del año pasado, en la Cámara de Diputados de la Nación llegamos a un acuerdo: tratar la prórroga de esa Ley de Biocombustibles durante el mes de enero de este año. Pero ese acuerdo, que es un compromiso institucional, no se está cumpliendo", denunciaron.

En la argumentación, señalaron que "el sector de la producción de biocombustibles es un ejemplo de agregado de valor, algo de lo que mucho se habla pero que poco se aplica".

"Constituye también un modelo de federalismo productivo y generación de arraigo, por su impacto en las economías regionales. Y contribuye de manera decisiva al cuidado del ambiente", agregaron.

"En esa oportunidad, la norma fue ponderada como una verdadera política de estado, que luego de 15 años de vigencia permitió impulsar la producción regional con valor agregado, el trabajo y el cuidado del ambiente", señalaron.

Con media sanción

En un comunicado, el interbloque Federal recordó que la media sanción del Senado se aprobó por unanimidad con el voto afirmativo de "todos los senadores de las denominadas provincias petroleras, nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos".

Petroleras

Desde la perspectiva de las provincias petroleras, y de las empresas del sector, los biocombustibles "le quitan" 10% del negocio del gasoil por biodiésel y 12% en el caso de los cortes de etanol a las naftas. Los gobernadores patagónicos están acosados por la baja en el precio del barril mientras los commodities agrícolas tienen mejoras relativas en sus precios. Pero si los patagónicos hacen lobby exitoso en Casa Rosada, desde el gabinete de Manzur (amigo de Alberto) no se cayan: Juan Fernández, ministro de la Producción de Tucumán, señaló: "el Presidente viene de participar en la Cumbre de Adaptación Climática" y postergar biocombustibles "está en contradicción con lo que dijo en ese espacio".

Bullrich y los talibanes

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que el presidente Alberto Fernández "está dejando áreas claves en manos de grupos de talibanes". "El Presidente debe pararse como Presidente y debe darle certezas a la población sobre cuál es el camino", sostuvo la ex ministra de Seguridad.

En declaraciones radiales, la referente opositora cuestionó algunas modificaciones que realizó el jefe de Estado en distintos organismos: "Está dejando áreas claves en manos de grupos de talibanes".

La ex diputada nacional también se refirió a la interna dentro de su espacio respecto al rol que debe ocupar el ex presidente Mauricio Macri. "Juntos Por el Cambio reconoce a Mauricio Macri como una figura importante. Nosotros creemos en el aporte que Mauricio Macri puede hacer", analizó. En tanto, cuestionó el trato de la Casa Rosada con las provincias: "Necesitamos que las provincias tengan un plan productivo y no dependan sólo de los fondos nacionales".