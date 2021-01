https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.01.2021 - Última actualización - 16:35

16:30

Abuso sexual

Una joven venezolana de 18 años denunció que fue drogada y abusada en una entrevista laboral

"Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la víctima en el chat de Whatsapp a su hermana

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Abuso sexual Una joven venezolana de 18 años denunció que fue drogada y abusada en una entrevista laboral "Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la víctima en el chat de Whatsapp a su hermana "Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la víctima en el chat de Whatsapp a su hermana