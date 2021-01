Diputados postergaría la sesión de esta semana

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.01.2021

La Cámara de Diputados postergaría la sesión prevista para este miércoles debido a que continuaban trabadas las negociaciones respecto al temario, especialmente sobre la inclusión o no del proyecto para prorrogar el régimen de Biocombustibles que empujan las provincias de perfil agrícola y que resisten aquellas que tienen a los hidrocarburos como actividad central para el desarrollo.

Según pudo averiguar NA de un diputado que participa de la mesa chica de negociaciones, con acceso al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, "no hay acuerdo" para impulsar la iniciativa que en el Senado salió por unanimidad, y que ahora viene lenta en Diputados por el lobby petrolero.

De hecho, el presidente Alberto Fernández no incluyó el proyecto en la ampliación del temario de sesiones extraordinarias, por lo que si no hay acuerdo las chances de tratarlo se desvanecen.

En la última sesión del pasado 28 de diciembre hubo una moción para tratar sobre tablas la iniciativa de Biocombustibles, pero Massa la desactivó con el compromiso de que se trataría en la siguiente sesión.

El tiempo pasó y no hubo señales en ese sentido, hasta que los diputados de Consenso Federal amagaron con no firmar el acta de protocolo de sesiones mixtas hasta tanto no se dejara explicitado que iba a tratarse Biocombustibles.

Pese a los tironeos, el Gobierno sigue cavilando la decisión y se mantiene el reclamo de los legisladores que quieren tratar el tema.

Todavía queda margen para resolver porque el régimen de promoción de Biocombustibles vence en mayo, por lo que si no se tratara en extraordinarias, podría abordarse en el recinto cuando comience el año parlamentario ordinario.

A diferencia de esta iniciativa que en definitiva depende de la voluntad del Poder Ejecutivo, el proyecto sobre suspensión de las PASO, que sí fue incluido por el Gobierno en el decreto de ampliación del temario de extraordinarias como una concesión a los gobernadores, está supeditado a los consensos parlamentarios a que se puedan arribar.

Al Gobierno ya definió que no enviará un proyecto propio ni impulsará la iniciativa, y le avisó a los gobernadores interesados que tendrán que juntar ellos mismos los votos en el Congreso si desean llegar a buen puerto.

La inclusión en el temario fue la forma diplomática que encontró la gestión de Fernández para no sumar un conflicto con los gobernadores, aunque sin comprometerse con la suerte del proyecto, que es resistido por el kirchnerismo y un sector importante del Frente de Todos.

El Gobierno busca así hacer equilibrio entre los distintos actores del Frente de Todos, en un contexto en el cual no existe un marco de consenso suficiente para avanzar en suspender las PASO porque a las resistencias internas se suma el rechazo tajante de Juntos por el Cambio, que necesita de las primarias para dirimir sus internas en algunos distritos.

La prórroga de Biocombustibles no iba a ser el único expediente a tratar en el temario: se barajaba la incorporación del proyecto de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, modificaciones en el régimen de monotributo, la promoción del crédito hipotecario, incentivos a la construcción, el financiamiento presupuestario escalonado y progresivo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y un beneficio para los familiares de los tripulantes fallecidos del ARA San Juan.

Sin perjuicio de que haya sesión o se caiga, la actividad de comisiones podría reactivarse tranquilamente, pero según comentaron fuentes del oficialismo a NA, la agenda de comisiones está atada a la posibilidad o no de que se sesiones.

"Si se activa la sesión, se activan las comisiones para tratar el temario que se acuerde por consenso entre los bloques", explicaron.

Larroque positivo; Máximo aislado

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, dio positivo de coronavirus, por lo que permanecerá aislado hasta su recuperación.

Varios contactos estrechos del funcionario provincial también debieron aislarse hasta determinar si se contagiaron, confirmaron a NA allegados al legislador.

Entre ellos se encuentra el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, a quien el hisopado le dio negativo, pero igualmente continuará aislado por prevención hasta el próximo sábado en su domicilio del barrio porteño de Monserrat.

"Por contacto estrecho con un compañero que dio positivo de Covid-19, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo, estoy bien, tomando todos los recaudos necesarios. El virus no terminó, sigamos cuidándonos", escribió Larroque en Twitter.

Todo indica que habría sido contagiado por el referente del movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuyo positivo de coronavirus se había confirmado el viernes pasado, en una reunión que compartieron también con Máximo Kirchner, señalaron las mismas fuentes a NA.