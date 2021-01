Un casco de regalo para motociclistas "primerizos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será para quienes sacan el permiso de conducir por primera vez. La idea viene de la mano con la creación de una oficina itinerante para asesorar y concientizar a los conductores.

La Municipalidad puso en marcha una iniciativa que tiene como objetivo asesorar, generar un registro y promover el uso responsable de motovehículos. En ese marco, y a manera de compromiso para la conducción responsable, la Municipalidad obsequia un casco a quienes terminan todos los trámites para la primera licencia y se inscriben a una charla de sensibilización.

"Recibir un casco fue una sorpresa, no me lo esperaba", indicó María del Carmen quien agregó que "la charla fue excelente, recibimos mucha información sobre las reglamentaciones y lo que pasa cuando no se cumplen. En ese sentido, hubo testimonios de familiares que perdieron a seres queridos en siniestros viales".

Oficina itinerante

Desde este viernes, una oficina móvil recorre la ciudad brindando respuestas a los conductores o futuros conductores de motos. La iniciativa de la Municipalidad tiene como objetivo asesorar, generar un registro y promover la concientización y capacitación sobre el uso de motovehículos.

Virginia Coudannes, secretaria de Control y Convivencia Ciudadana, indicó que "ponemos en funcionamiento la Oficina Itinerante de Motovehículos destinada, principalmente, a quienes sacan la licencia por primera vez. Esta oficina recorrerá todos los espacios públicos de la ciudad y los edificios municipales".

La propuesta se extenderá a las redes de instituciones y las vecinales, para que las capacitaciones se puedan ampliar a todo el territorio. Por otra parte, la funcionaria indicó que "si bien los controles siempre son necesarios (ya realizamos más de 2.000 operativos de marzo a diciembre del 2020), hay que trabajar desde la prevención, la educación y seguridad vial, que es un eje transversal para la Municipalidad".

La oficina itinerante recorrerá la ciudad tres veces a la semana de mañana y de tarde. También estará disponible los fines de semana que se realicen eventos al aire libre.

Simplificar la atención

La propuesta de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana consiste en asistir con la presencia itinerante de una oficina móvil que asesore en materia de documentación, disposición digital de material de concientización e información sobre trámites requirentes y gestión de turno para licencia. Asimismo, invitará a aquellos que se registren a una charla de formación y concientización para quienes usen o busquen usar un motovehículo y promover a su vez el uso de dispositivos de seguridad, otorgando a quien cumpla la jornada con un casco.

A través de esta interacción con la ciudadanía, se presenta la posibilidad de remarcar la importancia del uso de dispositivos de seguridad e iniciar el camino hacia la regularización en todo sentido de quienes son usuarios de motovehículos.

A quién está dirigido

La propuesta de la municipal apunta a personas que posean motovehículos con Licencia de Conducir vigente o vencida o por adquirir primera licencia. Además, a personas con licencia vigente que no posean el resto de documentación en regla y necesiten asesoramiento. Y a quienes se registren para recibir la charla de capacitación.