https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 26.01.2021 - Última actualización - 18:19

18:08

Un documento presentado en Los ángeles de la mañana detalla que la ex del Diez recibió una enorme suma de dinero entre los años 2014 y 2020.

Rocío Oliva habría gastado una importante suma de dinero Revelaron los gastos millonarios de Rocío Oliva que Diego Maradona pagó con su tarjeta Un documento presentado en Los ángeles de la mañana detalla que la ex del Diez recibió una enorme suma de dinero entre los años 2014 y 2020. Un documento presentado en Los ángeles de la mañana detalla que la ex del Diez recibió una enorme suma de dinero entre los años 2014 y 2020.

Luego de que trascendiera que Rocío Oliva habría gastado una importante suma de dinero con la extensión de una tarjeta de crédito de Maradona, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11) mostraron el detalle de los gastos y préstamos que le habría otorgado el Diez a su ex pareja a través de la aprobación de su abogado Matías Morla.





La panelista Maite Peñóñori fue quien compartió una serie de documentos en los que se describen pagos anuales que Maradona le habría otorgado a Oliva. Según relató la periodista, los montos están divididos en dólares y pesos: "El documento va del 2014 al 2020 y, en total, contabiliza más de 4 millones de pesos y más de 300 mil dólares".

Luego, señaló que en 2014 Diego le transfirió gastos por 10 mil pesos, mientras que en el 2015 comienzan a aparecer gastos para ayudar a la familia de Oliva: 10 mil pesos para un arreglo (sin especificar) para su abuela, y 18.400, 15.590 y 24.550 pesos para tres internaciones de su prima. En 2016 Rocío recibió 30.600 pesos, y un año después, en 2017, más de 45 mil pesos que Oliva habría utilizado para pagarle el alquiler a su abuela y para ayudar a una de sus amigas más íntimas.





En 2018 aparecieron los depósitos grandes en dólares. En mayo y junio de aquel año, Rocío recibió, respectivamente, dos transferencias de 130 mil dólares. El único año en el que no se registraron préstamos del exfutbolista para su ex fue en 2019.





"Tenemos resúmenes de tarjetas que demuestran que esa extensión de tarjeta se siguió usando una vez separada. Era una tarjeta que le llegaba a Diego y él seguía pagando las extensiones. Esto que tenemos acá es parte del expediente judicial y tiene que ver con gastos y registros que llevaba el equipo de Diego Maradona, de la cantidad de plata que tiene gastos en pesos y dólares", precisó Peñóñori.

Y agregó data: "Oliva estaba autorizada a utilizar esa tarjeta, pero estos gastos son aparte de la tarjeta. Llamaban y pedían a través de Matías Morla. Eso quedaba registrada en un Excel, a veces se transfería y otras veces pasaban a buscar el dinero en efectivo...".

Hace unas semanas trascendió que, una vez separados, Rocío recibió una última transferencia del entorno de Diego, en febrero de 2020, que alcanzaría los US$ 62.000. Días atrás, en Polémica, donde Oliva trabaja como panelista, hizo su descargo sobre estas acusaciones en su contra y se justificó: "Diego quería que yo sea independiente".

"No me sorprende nada, porque esas donaciones son las que presentamos nosotros en el primer momento, cuando nos separamos, para hacer la compensación económica", sentenció. Y aclaró: "A mí no me sorprende y a la Justicia tampoco porque ya lo tenían. Durante los siete años que yo he sido la mujer de Diego he recibido este dinero", subrayó.

Por otra parte, la futbolista había quedado en offside después de que varios rumores indicaran que, incluso, utilizó una extensión de una tarjeta de crédito de Diego en la que se registraron gastos hasta los días posteriores de la muerte del ídolo popular.

Tras esta polémica, Oliva se vio en la situación de tener que aclarar estos rumores: “Obviamente, en 7 años de relación con Diego tuve muchas extensiones de sus tarjetas. En Dubai, en Argentina y en todo el mundo. Yo sí tenía esas extensiones, lo que es mentira es que usé esas tarjetas después de su fallecimiento. Eso es un no rotundo”.