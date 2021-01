Vacunas Sputnik V: finalmente, despegó el tercer vuelo sanitario a Rusia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cantidad de dosis de la nueva partida de vacunas rusas contra el coronavirus que traerá el personal de Aerolíneas Argentinas todavía no fue informada oficialmente

Este martes a las 21 partiría desde Ezeiza -de no mediar inconvenientes- el tercer vuelo con destino a Moscú, Rusia para buscar un nuevo cargamento de las vacunas Sputnik V. Por el momento no está confirmado oficialmente cuál será la cantidad que el Avión de Aerolíneas Argentinas traiga en su bodega. Se debe a que el Estado ruso aún no brindó certezas sobre el número que podrán entregar.

Hasta el momento llegaron a la Argentina 600.000 dosis de la vacuna. 300.000 con el componente de la primera dosis y otras 300.000 con el segundo. De la primera etapa fueron aplicadas más del 90%. Los destinatarios fueron integrantes del personal médico.

Según el contrato que Argentina firmó con Rusia por la provisión de vacunas, antes de que finalice enero deberían estar llegando 5 millones de dosis. En la Casa Rosada dan por descontado que ese monto no llegará en su totalidad en la fecha prevista.