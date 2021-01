Marcos Rojo, a un paso de vestir la camiseta de Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 26.01.2021 - Última actualización - 23:20

23:16

Solo falta estampar la firma. El defensor ya arregló su situación con el Manchester United.

Marcos Rojo sería el primer refuerzo del año para Boca y se espera que firme su contrato antes del fin de semana. El defensor acordó su salida de Manchester United, donde tenía vínculo hasta el 30 de junio, y firmará por dos temporadas con la chance de renovar por otra.

Si bien existe un acuerdo de palabra desde hace varias semanas, el gran requisito era justamente que el jugador pudiera resolver su situación contractual con el club inglés antes del 31 de enero (cierra el libro de pases en Europa). Con este tema resuelto, su incorporación al Xeneize quedó encaminada.

En el medio apareció Estudiantes y hasta hubo versiones periodísticas que indicaron que River también se había querido meter en esta historia. Sin embargo, el defensor, al que Miguel Ángel Russo imagina como segundo marcador central, habla con Juan Román Riquelme desde el año pasado, según indicó TyC Sports.

¿'Palazo' de Verón al jugador?

Parte del mensaje que el presidente del Pincha dio en las redes sociales y que desató la polémica. Foto: Redes sociales

Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, fue protagonista de controversiales publicaciones en una historia de Instagram, donde en el principio se especuló que eran claras referencias al defensor. Después agregó un video negando tales indirectas.

“El desafío de volver, de querer hacer historia, no querer ser uno más… Eso me enseñó mi viejo. Elegir siempre Estudiantes sin condiciones. Con aciertos y errores, pero siempre por delante Estudiante de La Plata. Lo demás es historia. Seguirá siendo historia…”, sostuvo con una foto junto a su padre, Juan Ramón Verón, y una camiseta suya.

“Siempre primero Estudiantes de La Plata. Dando siempre. Con errores y aciertos, pero poniendo al club por encima de todo”, sostuvo en una imagen donde aparece junto a otro ex jugador, Agustín Alayes, que hoy cumple la función de mánager de la entidad platense.

A raíz de esas publicaciones las críticas a favor y en contra estallaron en las redes. Leyendo entre líneas y analizando la situación de Rojo, no es descabellado interpretarlo como una referencia hacia el defensor surgido en el mismo club.

Esto derivó en un descargo del propio Verón. Fue mediante un video que agregó a la historia. “Hice una publicación en Instagram y empezaron las especulaciones de que le tiré un palazo a alguien. Vuelvo a repetir: no le tiro palazos a nadie. Si tengo que decir algo y siempre lo hice, lo llamo y se lo digo”, arrancó su defensa.

“La verdad es que en estos momentos todos quisiéramos tener a los ex que están dando vuelta en el club y me parece que lo principal es el respeto, digo, respetar decisiones personales, que son de familia, que son deportivas y que son económicas. No podemos obligar a nadie a volver. Eso es lo primero. Y pienso que las decisiones van respetadas más allá de que, obviamente, nos pueda doler como hinchas, que nos gustaría tenerlos en casa. Dicho esto, la publicación va a una conversación que tuve con mi viejo”, concluyó.