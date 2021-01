Burián: "Nunca más volví a ver la Final, no quiero mortificarme"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Fue muy duro el golpe para todos”, dice “Cachorro”. Y cuenta varias anécdotas inéditas de lo que pasó en La Olla ese día histórico.

-Hablemos de Colón, de pasar de la foto en la final a quedar en descenso antes de la llegada del "Barba" sin término medio...

-Como en pendiente estábamos. Sí, esa etapa fue difícil. De tener la gloria que todo jugador quiere tener a quedarte sin nada. Era difícil. Por suerte vino Eduardo y encarriló todo rápido.

-¿Se iban dando cuenta, soñando con la Copa Sudamericana, que descuidaban el promedio?

-Sí. Todo jugador le intenta prestar atención a todos los campeonatos, pero es difícil. Es difícil, porque no hay nada como jugar la Copa, es otra la sensación, sobre todo ahí que había gente, era otro el marco, también los viajes. Todas esas cosas. No es que desprecie el campeonato local, pero uno le va prestando más atención a la copa internacional, sobre todo cuando va a definir algo e inconscientemente comienza a descuidar de la copa local.

-Yo te pregunté la otra vez en la radio y te lo vuelvo a preguntar ahora. ¿Volviste a ver la final de Paraguay?

-No, no. Y no sé cuando la vuelva a ver. Capaz cuando deje el fútbol la vuelva a ver. No, no la he visto más, creo que era un sueño de toda la vida, de toda la gente de la ciudad, del hincha de Colón, estar tan cerca. Cuando pasan algo de la final, cambio de canal. Fue muy difícil, fue muy duro el golpe. Quizás muchos jugadores jamás tengamos la oportunidad de volver a jugar una final, sobre todo por el tema de la edad. Pero no, no la he visto. En algún momento seguro que la vuelvo a ver, tampoco tengo la necesidad ni quiero mortificarme.

-¿Pensás que a veces los destinos de las personas o los clubes están marcados? Que un jugador se desgarre el día previo como Aliendro y que el mismo día de la final un jugador se doble el tobillo entrando a "La Olla" como el “Pulga” son cosas que sólo le pasan a Colón...

-No, lo de Rodrigo fue increíble estábamos pateando los penales para estirar, nada más. ¡Es más a esa altura atajaban los jugadores de campo, si hasta me habían pedido los guantes!: se desgarró el aductor entero. Y lo del "Pulga" baja del micro, mete el pie en una canaleta, se dobla el tobillo y tiene un esguince mal. Por ahí fueron cosas que no se sabían, la gente ni ustedes. Se enteraron después. Pienso, en el caso del "Pulga", que otra persona no hubiera tenido la capacidad de aguantar y jugar.

-¿Qué sintieron cuando Lavallén los mandó a mirar cómo estaba la cancha antes de la Final?

-No lo podíamos creer, de hecho Colón quedó en la historia como el equipo que más gente llevó de un país al otro para un partido en el exterior. Fue impresionante, increíble, emocionante. Nosotros privilegiados de estar en una situación así. Y lo de la gente parecido, más allá de la bronca, porque con cualquier hincha de Colón que yo me crucé me dijeron que estar ahí fue una alegría enorme. "Si me vuelven a dar la situación, aún sabiendo de volver a perderla, la vuelvo a elegir…volvería a estar ahí", me dicen. Nosotros fuimos privilegiados de estar ahí y jugar una Final.

-¿Como es el vestuario antes de una final?...¿Se escuchaba abajo lo que pasaba arriba en “La Olla”?

-¡Se escuchaba todo…Los Palmeras…la gente!. Encima con los nervios. Traté de decirle a mis compañeros que disfrutemos. Hay jugadores mejores que nosotros y nunca jugaron una final. Por eso le decía a los más jóvenes que disfruten con responsabilidad.

-Yo creo que si encuesto a 100 arqueros...son 99 los que "odian" atajar con lluvia...

-Mirá yo salgo al calentamiento para cancha seca, ¡hacía 40 grados en La Olla!. En cuanto a lo que decís, a nosotros no nos gusta atajar con lluvia, ni siquiera cuando la riegan de más. Cambia todo, la velocidad de la pelota…el pique de la pelota. El más perjudicado es el arquero. ¡Imagináte ese día con lluvia y viento!. Me los cambié a los guantes por los de lluvia y en el entretiempo me los volví a cambiar, era imposible estaban sopados. Con el agua era imposible.

-Chilavert me dijo en una nota que los dirigentes debieron parar el partido en el Palco y ustedes, los jugadores, desde adentro de la cancha también suspenderlo…

-Chilavert lo hubiese suspendido, con la personalidad que tenía. Estaba vendido a 120 países y con esto te digo todo. Lo que mueve todo hoy en el fútbol es el dinero, el futbolista pasa a un segundo plano lamentablemente. El fútbol es un negocio, los intereses son otros y no descubro nada con lo que estoy diciendo. Quizás sí, se tendría que haber suspendido el partido. El presidente nos contó que se paró en el palco y le dijeron que no.

-¿Te acordás de algo? Por más que no lo volviste a ver por tele...

-En el primer gol, la pelota se plancha en el agua; en el segundo, el desvío en Olivera es mínimo pero cambia la dirección de la pelota

-Si hubieras llegado a los penales, por caso Pellerano como ejecutor rival, ¿le hubieras dado "bolilla" al scouting con los videos?

-Siempre miro todo pero termino decidiendo yo. Con Mineiro, por ejemplo, cambié yo. ¡Y atajé el cuarto y el quinto!. Además pienso que debe ser difícil patear, el arco se achica. Me dijo alguien, en una de esas definiciones, "¿por qué no pateás vos?".

-¿Y qué le dijiste?

-"A mi dejáme con mi kilombo que demasiado tengo con las manos", le dije

-Dabove me había avisado, en una nota hace tiempo, que eras "atajador" y se lo hiciste en su propia cara contra Argentinos Juniors...

-Pasa que te cargás una mochilita, pero después si no atajás...te querés matar. Diego es un gran técnico, arrancó en Godoy Cruz, hicimos una gran campaña, terminamos segundos a uno o dos puntos de Boca. Se merece donde está ahora como entrenador.

-Se había ido Ortiz, se fue Olivera, se quiere ir Pulga...¿Te vas a quedar solo de la columna de esa Final?

-Es difícil evaluar la situación de otros compañeros, quizás "Pulga" quiera volver a Tucumán o ir otro lado. Por el "Turro", me alegro, que pueda hacer diferencia con el dinero, es una gran persona y me hice muy amigo acá en Colón.

-¿Tu relación personal con Vignatti es mejor que con otros?

-Es muy buena, nunca discutimos. Hablamos dos o tres veces y nada más

-El famoso tema de los premios, las diferencias y lo que pasó. El "Pulga" dijo que el problema fue cambiar de mensajeros...

-Cuando hay reuniones por tema dinero o premios, lo ideal es que la persona que toma la decisión final esté presente en ese momento para que no haya ningún malentendido

-¿Se firman los premios o es de palabra?

-En Colón sabía que no se firmaban, pero en los otros clubes donde estuve siempre se firmaron, porque después los jugadores se van, terminan los contratos y ¿cómo reclamás? Si estás peleado con el presidente, no te lo pagan. En Godoy Cruz estaba todo firmado, me fui, me llamaron y me pagaron todo.

-¿Qué jugador le pega bien en las prácticas?

-Chancalay, sin dudas. Le pega fuerte y con dirección, no se le está dando en los partidos. Tiene mucho para demostrar acá o donde sea

-¿Y de los pibes nuevos que aparecieron?

-Farías puede hacer diferencia, es bueno en el mano a mano. Ya jugó, hizo goles. Si se pone las pilas no va a durar mucho acá en Colón

-Hablame de Chicco y Hass, los otros arqueros de Colón

-El puesto de arquero es ingrato, muchas veces no jugás, hay que seguir entrenando y con buena cara. Los veo a Nacho, Facha y yo pasé lo mismo que ellos; a veces entrenaba de mala gana. Son grandes chicos los dos, compartimos muchas cosas y entiendo lo que les pasa.