https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.01.2021 - Última actualización - 9:21

9:18

El gobierno provincial debió aclarar que se trata una web de "prueba interna" Se filtró el link para vacunarse contra el Covid, se hizo viral pero aún no funciona

En las últimas horas circuló un mensaje a través de WhatsApp con el link a un sitio web oficial de la Provincia para inscribirse y recibir la vacuna contra el Covid-19. El mismo se hizo viral a gran velocidad. Sin embargo desde las vías de comunicación gubernamentales nada se había informado al respecto. Lo que ocurrió fue que se filtró el link a la plataforma "Santa Fe Vacuna", que todavía está en etapa de prueba y hasta el momento no fue habilitada para poder inscribirse. El caso deja en evidencia el gran interés de la población por recibir la vacuna contra el Covid-19 y obtener así la inmunización ante el virus que generó la pandemia.

Este miércoles por la mañana desde el Ministerio de Salud de la provincia llegó un comunicado en el que aclaran que: "Ante la difusión del micrositio Santa Fe Vacuna, se informa que ese link era una prueba interna", señala el breve mensaje oficial. "Frente a eso, aclaramos que cuando se inicie la recopilación de datos para el Padrón Provincial de Vacunación Covid19 se comunicara por los canales oficiales", agrega luego el mismo. Y finaliza: "Aquellos que se hayan inscripto podrán volver a hacerlo cuando se habilite el sitio oficial".

Foto: Captura de pantalla

Antes de la aclaración oficial, también circuló de celular en celular un mensaje de audio en el que se escucha la voz de quien se presume sería un trabajador del área informática del gobierno que dice: "Es una prueba de la Secretaria de Tecnología para la Gestión, ex DPI". Y agrega: "Están haciendo una prueba de software, a través de la cual te inscribís y te llega un correo con la confirmación. Pero es una prueba del software que dentro de pocos días van a anunciar. Todavía no hay que inscribirse. Lo que pasó es que mandaron mails a algunos docentes y otras personas para que entren y prueben. Y la gente difundió y replicó por todos lados y se les fue de las manos, porque no aclararon en el mail que era una prueba y no debían divulgarlo".

Plan de vacunación

Hasta el momento, con la cantidad de vacunas que llegaron a Santa Fe se vacunó al personal de Salud y funcionarios. Ahora llega el turno de los mayores de 60 años. Luego les tocará a los docentes y fuerzas de seguridad, entre otros. Y todavía no se anunció desde cuándo le tocará al resto de la población.

Consultado por la prensa, el director de la Región Santa Fe de Salud, Rodolfo Roselli, dijo el martes -cuando se vacunó- que "a la brevedad" será anunciada la habilitación del sitio web para inscribirse y recibir la vacuna. Y agregó que hasta el momento son unas 1.500 las personas que ya se vacunaron en la ciudad, algunos recibieron la segunda dosis.