Miércoles 27.01.2021

La pareja solicitó su separación en un juzgado, solo dos meses después de que el actor hablara por primera vez públicamente de su condición transexual.

Nueva York Tras tres años de matrimonio, se divorcian Elliot Page y Emma Portner

Día triste para los seguidores de Elliot Page. Según acaba de revelar la prensa estadounidense, el actor y su mujer Emma Portner han presentado los papeles en un juzgado de Nueva York solicitando su divorcio justo cuando se cumplía el tercer aniversario de su boda.

Aunque de momento la pareja no ha querido confirmar la noticia, Page Six asegura haber tenido acceso a la demanda que supone la separación definitiva de Page, protagonista de filmes como Juno y series como Umbrella Academy; y su pareja Portner, bailarina profesional y coreógrafa. La misma que hace solo unas semanas mostraba todo su apoyo al intérprete tras declararse públicamente transgénero.

“La gente trans, queer y no binaria son un regalo para este mundo”, afirmaba Emma Portner en Instagram solo unas horas después de que su marido comunicara al mundo la noticia. “Por eso quiero pedir paciencia y privacidad pero también que os unáis a mí en mostrar el total apoyo a la comunidad trans todos los días. La existencia de Elliot es algo a celebrar. Sigue brillando, E. Te quiero mucho”, escribía entonces sin que nada hiciera suponer que casi dos meses después la pareja iba a divorciarse.

Un mensaje, por cierto, muy parecido al que defendió Elliot cuando se declaró transexual, que prefirió dar luz a la triste realidad en la que vive actualmente la mayoría de la población trans antes que hablar solo de su propia experiencia como parte de esta comunidad.

“Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. Me quedo corto al expresar lo extraordinariamente bien que me siento al amarme por fin por ser quien soy y por haber perseguido mi auténtica identidad. Pero sobre todo me siento profundamente inspirado por la comunidad trans. Gracias por su coraje, por su generosidad y por su trabajo incesante por hacer de este mundo un lugar más inclusivo, Prometo ofrecer toda ayuda y continuar luchando para lograr una sociedad más igualitaria y compasiva”, declaraba ese día.

“También quiero pedir paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil. Lo cierto es que, a pesar de sentirme profundamente contento ahora mismo y de ser consciente de lo privilegiado que soy, también estoy asustado. Tengo miedo de la invasividad, del odio, de los ‘chistes’ y de la violencia. Para ser claro: no estoy intentando ensombrecer un momento que es alegre y digno de celebración, solo quiero mostrar la fotografía completa de la situación”, recordaba.

“Las estadísticas son alarmantes: la discriminación hacia las personas trans está muy extendida, es insidiosa y cruel. Solo en 2020 se ha sabido que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayoría de los cuales eran mujeres negras y latinas. A los líderes políticos que trabajáis para criminalizar el sistema sanitario trans y para negar nuestra existencia: tienen sangre en sus manos”, relataba sin adornos consciente de lo privilegiado que era él dentro de este colectivo.

“Despiertan un odio que recae sobre los hombros de la comunidad transexual, una en la que el 40% de los adultos que la forman alguna vez han intentado suicidarse. Basta ya. Están haciendo daño a mucha gente. Y yo no me quedaré callado ante sus ataques”, prometía el también activista canadiense, que en los últimos años ha luchado abiertamente por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ llegando incluso a entrevistarse con el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, para hacerle cambiar de opinión sobre su odio al colectivo.

“Amo ser trans. Amo ser queer. Y cuanto más abrazo plenamente quien soy, cuanto más sueño, cuando más grande se hace mi corazón, más crezco y prospero.A todas las personas trans que se enfrentan a acosos, al odio a sí mismos, a amenazas de violencia diarias: los veo, los amo, y haré todo lo que esté en mis manos para cambiar este mundo a mejor. Gracias por leer esto”, concluía Elliot, cuya confesión como no podía ser de otra forma fue recibida con aplausos y multitudinarias muestras de cariño.