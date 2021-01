https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 27.01.2021 - Última actualización - 15:46

15:44

En el Paseo de los Justos Conmemoración por las Víctimas del Holocausto

El Paseo de los Justos -en la costanera santafesina- fue escenario para conmemorar un nuevo aniversario de la liberación de Auschwitz, en lo que fue fijado como Día Internacional de conmemoración por las Víctimas del Holocausto. Horacio Roitman, titular de la DAIA Santa Fe, expresó que "lamentablemente, la humanidad no aprendió de lo peligroso que es el odio", en referencia al reciente intento de toma del Capitolio en Estados Unidos.

"El panorama aunque se nos presenta a nivel mundial es preocupante con el crecimiento de la extrema derecha, la xenofobia, el racismo, la discriminación. Todos los flagelos se potencian", dijo Roitman tras el acto, para señalar la necesidad de que "cada uno ponga un granito de arena" con el objeto de "no permitir injusticias y combatir los flagelos".

"Todas las fuerzas políticas y religiosas estamos conmemorando este acontecimiento tan importante. Pido como sociedad santafesina que la foto sea película, mantener la memoria activa en esta conmemoración de lo que es una tragedia para la humanidad".

El 27 de enero de 1945, tropas soviéticas ingresaron al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, el mayor de la Segunda Guerra Mundia bajo el régimen nazi. Se liberó allí a más de siete mil prisioneros desnutridos y enfermos, casi agónicos, que sobrevivieron al hacinamiento, las torturas y el trabajo forzado de la "solución final" de Adolf Hitler..

El intendente Emilio Jatón señaló por su parte que "todo el año hemos insistido en la convocatoria del diálogo interreligioso. Es el camino, todos juntos. Esto no puede pasar nunca más y tenemos que mantenernos alertas: estos actos nos ayudan a mantenernos alertas; el mundo está convulsionado", advirtió.

Por su parte el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Sukerman, transmitió los saludos del gobernador Omar Perotti (ausente en su convalecencia) y agradeció "a la comunidad judía, sus organizaciones, por siempre mantenerse en la lucha, por una memoria activa y colectiva.

"Conmemoraciones como esta -dijo- nos sirvan para conocer la historia, para que las nuevas generaciones no crean que es algo que pasó hace mucho y no tomen conciencia. Tenemos que trabajar desde nuestros organismos de Derechos Humanos para llevar a los hogares y a las escuelas un mensaje de respeto a las creencias, los orígenes y las formas de pensar. Auschwitz es una memoria que debemos sostener para que los genocidios no vuelvan a ocurrir".