https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 27.01.2021 - Última actualización - 15:49

15:46

La actriz se pondrá en la piel de Diana en "Spencer", el biopic que narrará los tres días de navidad en los que la princesa del pueblo decidió divorciarse de Carlos de Inglaterra.

Como la princesa de Gales No es Lady Di, es Kristen Stewart caracterizada para interpretarla en el cine La actriz se pondrá en la piel de Diana en "Spencer", el biopic que narrará los tres días de navidad en los que la princesa del pueblo decidió divorciarse de Carlos de Inglaterra. La actriz se pondrá en la piel de Diana en "Spencer", el biopic que narrará los tres días de navidad en los que la princesa del pueblo decidió divorciarse de Carlos de Inglaterra.

Aunque el continuo retraso de grandes estrenos en la cartelera por culpa de la pandemia hace creer lo contrario; la industria del cine sigue en activo rodando películas con las que atraer al público a las salas una vez recuperemos la normalidad. Y no hablamos solo de grandes blockbusters tipo Jurassic World 3 o la nueva Batman con Robert Pattinson; sino también de cintas como Spencer, el esperado biopic en el que Kristen Stewart va a meterse en la piel de la princesa Diana de Gales.

Un proyecto del director Pablo Larraín que se anunció hace meses y que despertó algunas dudas entre los admiradores de Lady Di, que dudaban sin alguien como Kristen era la mejor elección para interpretar en el cine a un personaje tan icónico y reconocible.

Dudas que la propia actriz acaba de disipar de manera contundente con la publicación de su primera imagen caracterizada de Diana, que al menos en lo que se refiere a copiar sus poses y su mirada lo clava. Todavía toca esperar un poco para saber si esta magia se mantiene cuando le toqué hablar como ella en imágenes en movimiento. Aunque eso deberíamos darlo por asegurado después de saber lo mucho que Stewart se ha preparado el papel antes de ponerse delante de las cámaras.

Así lo desvelo en una entrevista publicada a principios en InStyle, donde reconoció que lo que más miedo le daba de meterse en la piel de Diana de Gales era precisamente eso, hablar como ella. “El acento de Diana es lo que más me intimida. La gente conoce su voz, que era muy distintiva y muy particular. Y aunque no empezaremos a rodar hasta mediados de enero, yo ya estoy trabajando en ello. De hecho, tengo un coach especializado en dialecto que me está ayudando mucho con esto”, develaba entonces.

“Además de eso, ahora mismo ya he leído tres biografías distintas de Diana para investigar sobre su vida. Bueno, dos y media. Espero terminar con la que estoy antes de empezar el rodaje”, explicaba dejando claro que no solo se ceñirá al guion de la película para dar vida al personaje.

“Esta es una de las historias más tristes que han existido. Por eso no quiero simplemente interpretar a Diana. Quiero conocerla a fondo, ser ella. De hecho, no había estado así de emocionada por un papel en mi vida”, concluía.

“Kristen puede ser muchas cosas. Puede ser misteriosa y a la vez muy frágil y a la vez la mujer más fuerte del mundo. Esa combinación es justo lo que necesitábamos para esta película”, explicaba también el director Pablo Larraín el pasado junio en Deadline cuando se anunció este biopic que narrará los tres días a principio de los 90 en los que Diana decidió divorciarse del príncipe Carlos de Inglaterra mientras pasaban las navidades junto al resto de la Familia Real británica.

“La manera en la que se está aproximando al personaje es algo digno de ver. Un trabajo muy bonito. Estoy convencido de que va a hacer algo que va a sorprender y a la vez intrigar a todo el mundo. Es un prodigio de la naturaleza”, aseguraba.