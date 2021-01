Juntos por el Cambio ya definió su agenda parlamentaria y mete presión al oficialismo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio se reunió para acordar su propia agenda legislativa, y buscará imponer su programa en la discusión con el oficialismo, en tanto que resolvió apoyar el tratamiento en sesiones extraordinarias de la prórroga de la ley de Promoción de Biocombustibles.

La reunión tuvo lugar en el despacho del presidente del interbloque, Mario Negri (UCR), y participaron los diputados Omar de Marchi (PRO), Brenda Austin (UCR), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Silvia Lospennato (PRO), Miguel Bazze (UCR) y Álvaro González (PRO).

Uno de los temas que estuvieron al tope de la agenda fue la ley de prórroga al régimen de promoción de Biocombustibles, que en el Senado la media sanción salió por unanimidad, pero en Diputados quedó entrampado en una red de lobbys e intereses que frenaron la iniciativa.

En la última sesión del 2020, cuando se aprobó la reforma previsional, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ante el insistente reclamo de legisladores de distintos bloques, prometió que el Gobierno incluiría el tema en un decreto de ampliación del temario de sesiones extraordinarias, y se trataría en el recinto en la tercera semana de enero.

No sólo no ocurrió sino que tampoco se ofreció una fecha alternativa para sesionar con el tema: el Gobierno, por el momento, no incluyó el tema en el temario de extraordinarias y Massa se llamó a silencio pese a haber prometido una respuesta concreta al pedido.

En este contexto, Juntos por el Cambio tomó posición a favor de la iniciativa "a pedido de los diputados de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán", detalló en un comunicado.

"Se insistirá con que el oficialismo incorpore el tema Biocombustibles en la primera sesión que se convoque tal como fue comprometido por el presidente del cuerpo en el mes de diciembre", recalcaron.

De fondo, existe una puja abierta entre las provincias petroleras, que no quieren que salga la prórroga a la ley de Biocombustibles, y las provincias de perfil agroindustrial que advierten que los beneficios expiran en mayo próximo y necesitan de la renovación legislativa para poder sostener el desarrollo productivo del sector.

Puja interna

La dilación del debate en Diputados no sólo generó rechazos en Juntos por el Cambio, sino que también provocó una interna en el Frente de Todos que se expresa puertas hacia adentro, en tanto que provocó la indignación del interbloque Federal, al cual se le había prometido expresamente el tratamiento de la prórroga de Biocombustibles antes de que esa fuerza firmara el acta de renovación del protocolo de sesiones remotas. .

En diálogo con NA, Austin reiteró que el tratamiento de la norma había sido un "compromiso" de Massa hacia fines de diciembre, y consideró que es "imprescindible que el Gobierno de certezas sobre todo a las provincias para las cuales los biocombustibles son vitales para su desarrollo productivo".

"Pedimos que el oficialismo cumpla con su palabra y convoque (a debatir el tema) en la primera sesión extraordinaria", enfatizó.

Sobre Massa, la cordobesa dijo que es su responsabilidad dado que "no solamente se comprometió públicamente ante toda la Cámara a solicitar" al Gobierno la inclusión de la norma en el temario de extraordinarias, sino también a efectivamente tratarlo en el recinto.

La legisladora radical habló de un "comportamiento contradictorio" en el oficialismo en relación a este tema, y aventuró que "el lobby de las petroleras ha permeado con mucha fuerza porque de lo contrario estaríamos pudiendo avanzar con la prórroga de la ley.

El caso Formosa

Durante la reunión de la mesa del Interbloque también se acordó solicitar al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, la conformación de las comisiones de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión en la provincia de Formosa, en el marco de las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos.

Además, el espacio opositor "demanda que se tomen las medidas necesarias para garantizar en todo el país el retorno a la presencialidad, con protocolos sanitarios adecuados, para resguardar el derecho de niños, niñas y adolescentes de acceder a una educación de calidad".

"Deberíamos sentir vergüenza"

El dirigente liberal y ex candidato a presidente José Luis Espert aseguró que los argentinos deberían "sentir vergüenza" por la pobreza y el trabajo en negro en el país.

"Tener casi 60% de la población pobre, 4 millones en villas miseria, 4 millones trabajando en negro. Deberíamos sentir vergüenza los argentinos de lo que hicimos con nuestro país", sostuvo el economista en declaraciones radiales.

También se refirió a la gestión de la pandemia y aseguró que "la cuarentena es sólo para encontrar los focos y fortalecer el sistema de salud".

"Terminamos con una crisis sanitaria que nos llevó a ser el cuarto país en muertes por millón y un destrozo económico", señaló.

En tanto, manifestó que en la costa argentina "los negocios de hotelería se han convertido prácticamente en inviables".

"Ni siquiera abriendo todo, no se les mueve el amperímetro porque la gente no tiene un mango", aseguró.