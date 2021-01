Murió Adrián Campos, ex piloto de Fórmula Uno

Adrián Campos Suñer, piloto español de Fórmula Uno en 1987/1988, falecció este miércoles a los 60 años debido a una disección aórtica.

Nacido en Alzira, Valencia, fue el descubridor de Fernando Alonso y fundador de la escudería Campos Racing, con la que participaban en F2 y F3 en la actualidad.

El mundo del deporte español se vio impactado con la noticia y muchos de ellos decidieron expresar sus condolencias por redes sociales.

We are very sad to learn of the passing of Adrian Campos



As a driver and then founder and president of Campos Racing, Adrian leaves an incredible legacy in motorsport



We send our condolences to his family and friends, and all at @CamposRacing pic.twitter.com/XEEeObfPwI