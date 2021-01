Un niño de Córdoba fue atacado por un pitbull y necesitará una prótesis

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es la segunda vez que el mismo perro ataca al nene de 3 años. En esta ocasión, el pequeño debió ser intervenido quirúrgicamente.

Un pequeño de 3 años fue atacado por un perro de raza pitbull en Marcos Juárez, localidad de la provincia de Córdoba. El animal pertenece a su tío y no sería la primera vez que es atacado por el mismo.

El chico sufrió heridas en el rostro y el cuello por lo que tuvo que ser atendido de urgencia en el Hospital Ayerza de Marcos Juárez, desde donde lo derivaron a Villa María. Finalmente fue trasladado a Córdoba.



Según los profesionales de este centro médico, tuvo lesiones muy graves en la cara y debieron realizarle una intervención quirúrgica en uno de sus párpados y en el cuello. Afirman que requerirá una prótesis en el rostro. Sin embargo, se encuentra evolucionando favorablemente.

El padre de la víctima del ataque detalló que, "el perro es del tío, que vive al lado de la casa de la mamá de mi hijo. El animal y el chico se conocían ya, pero esta fue la segunda vez que lo muerde".



Además, declaró que "cuando sucedió la primera vez me dijeron que le habían dado al perro y era mentira. De ese ataque le quedó una cicatriz detrás de la oreja y en la mejilla derecha. No había sido tan grave como ahora". Luego sentenció, "No entiendo cómo fue que lo siguieron teniendo al perro".