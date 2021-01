https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El volante vuelve al tatengue Nelson Acevedo: "El lunes estoy en Unión"

"Estoy muy agradecido de todos los momentos que viví en Defensa, para un futbolista dejar algo en el club donde está es algo muy lindo. Trato de disfrutarlo, siempre donde voy trato de ponerme un objetivo y cumplirlo. "Ahora mi objetivo es presentarme el lunes en Unión, el martes voy a seguir entrenándome en la pretemporada, preparándome para el campeonato. Hoy estuve hablando con Zuccarelli y quedamos en que el lunes me presento en Casasol, el lunes si Dios quiere estaré entrenando", contó el "Chaco" Nelson Acevedo por Radio Sol 91.5.

"Todavía mucho no caigo la magnitud de lo que logré, sobre todo por haber estado en el club de donde salí, donde hice todas mis inferiores, lograr esta copa internacional que es histórica, estoy feliz, no puedo creer de este logro. Salir campeón de la Sudamericana siempre fue mi sueño y gracias a Dios lo pude cumplir. Tuvimos una idea de juego, más allá que muchos nos criticaban por quedar mal parados... Pero siempre intentamos jugar, el grupo estuvo muy unido, firme y en la cabeza tenía el objetivo. Nos pegó muy fuerte haber quedado afuera de la Libertadores por un gol, pero tuvimos fuerzas para levantarnos, y nos pusimos el objetivo de salir campeones de la Sudamericana, lo habíamos escrito y por suerte lo logramos", dijo el "Chaco".

En cuanto a su vuelta a Unión, Acevedo aseguró: "Voy a Santa Fe para quedarme, tengo contrato con Unión, hablé de eso con Zuccarelli, no hablamos mucho... Ahora cuando vaya lo haremos mejor. Al Vasco lo conozco de Defensa, estuvimos muy poco (2010). Con Azconzábal todavía no pude hablar, sólo lo hice con Zuccarelli pero el lunes me sentaré a hablar bien. Azconzábal como compañero era exigente, como se lo ve como técnico. Una vez me cagó a pedos mal, yo era pendejo. Me estaba portando mal en la pensión y me cagó a pedos. Son cosas que pasan cuando uno arranca en esto, no me olvido más, lo voy a hacer acordar", recordó Nelson Acevedo.

De paso, habló de Crespo: "Es una buena persona, se maneja muy bien, trabaja muy bien. Ganó muchas cosas como jugador y era uno más, te ayudaba, se te acercaba a hablar. Como persona es de diez, y ni hablar lo que es como técnico. Se pone una gran exigencia a la hora de jugar. En los entrenamientos terminábamos muertos, te exigían mucho al igual que el profe Cohan, pero ante todo quería que juguemos simple. Crespo decía que quería ser protagonista siempre, de local o visitante, ante cualquier rival. Quería que a su equipo se lo reconozca por eso, que intentemos jugar, con mucha intensidad. Quería que juguemos siempre, que seamos intensos y simples a la hora de jugar".