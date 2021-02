B° Esmeralda Este II: la Provincia licitó la construcción de 220 viviendas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tendrán dos dormitorios y serán destinadas a quienes se inscribieron en el padrón provincial. La obra demandará una inversión de más de $ 750 millones y tiene un plazo de 16 meses. Cuentan con todos los servicios, menos el gas natural.

El gobierno provincial licitó la construcción de 220 viviendas para el barrio Esmeralda Este II, al norte de bulevar French. El acto de apertura de sobres estuvo encabezado por el gobernador Omar Perotti, acompañado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, y el director de Vivienda y Urbanismo, José Kerz. El mismo se llevó a cabo este jueves por la mañana en el Centro Cultural Provincial "Francisco Paco Urondo" y cabe apuntar que no hubo presencia de autoridades de la ciudad.

"Son importantes inversiones para la ciudad", dijo el gobernador Perotti, y recordó luego: "Hace unos días atrás firmamos un acuerdo con el gobierno nacional para la construcción de 4 mil viviendas en toda la provincia. El objetivo es concretar 6 mil viviendas en el año". También dijo que esto "viene a dar una respuesta a los más de 100 mil inscriptos" para obtener una vivienda y "para impulsar la construcción y generar más empleo".

Características

Las viviendas serán individuales y dúplex, tendrán una y dos plantas de altura, con dos dormitorios cada una y serán destinadas a aquellas personas inscriptas en el padrón provincial (Registro Digital de Acceso a la Vivienda). Las mismas se levantarán en las manzanas -ya urbanizadas- comprendidas por las calles Almonacid al sur, Pasaje Público al norte, Las Heras al este y Republica de Siria al oeste.

La obra demandará una inversión de más de $ 750 millones, con un plazo de ejecución de 16 meses. Y se realiza gracias al aporte tanto de fondos provinciales como nacionales de coparticipación que llegan a Santa Fe a través del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi), a través de un impuesto a los combustibles, y del Programa Federal de Construcción de Viviendas-Techo Digno.

Estas viviendas contarán con todos los servicios menos el gas natural. Cabe mencionar al respecto que el tendido de este servicio está contemplado para este barrio -al igual que para el resto de los barrios del norte de la ciudad- cuando se concrete la obra del Gasoducto Metropolitano. Y en cuanto al servicio de cloacas, "está en marcha el proceso de obra del Colector Noroeste sobre bulevar Almonacid -por el medio del loteo- para realizar las conexiones domiciliarias en toda la zona", anticipó Kerz. Dicha obra está a cargo de Assa.

Ofertas

En primer término, se conocieron los oferentes para la ejecución de 80 viviendas de 2 dormitorios, que cuentan con un presupuesto oficial de $ 273.168.147. Luego se abrieron los sobres para licitar la construcción de 68 viviendas de 2 dormitorios, con un presupuesto oficial de $ 231.865.347.

En total se abrieron 28 sobres con 14 ofertas para cada una de las dos licitaciones. "La gran cantidad de ofertas presentadas significan confianza al gobierno de parte de los empresarios", señaló Kerz al respecto. Ahora viene la etapa de evaluación de las mismas y en los próximos meses se deberán adjudicar las obras.

En tanto este viernes 29, se llevará a cabo una tercera apertura de sobres para licitar la construcción de otras 72 viviendas, con un presupuesto de $ 247.127.575. En todos los casos, el plazo de ejecución es de 16 meses.

Adjudicación

En cuanto a la modalidad de adjudicación de las viviendas, Kerz detalló que lo primero que el interesado en ser beneficiario debe hacer es inscribirse vía web en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda. Luego, una vez edificado el 75 por ciento de la obra, la provincia abrirá en base al padrón una inscripción a dichas viviendas. Es decir que "el sistema hace una primera selección informática de los inscriptos en base a la declaración jurada de cada uno. Allí quedarán afuera quienes no cumplan los requisitos. Por ejemplo, los que ya tengan vivienda o no constituyan un núcleo familiar. Luego se hace un padrón provisorio y se analizan impugnaciones", explicó el funcionario, y agregó luego que además "puede haber algún convenio gremial, aunque ello forma parte de las decisiones políticas. De hecho existen convenios del gobierno anterior que no se cumplieron y podrían operativizarse".

También serán tenido en cuenta los cupos especiales para personas con discapacidad, personal de seguridad, ex combatientes de Malvinas, personas con antigüedad en el padrón, entre otros. Por último, también se analizará la capacidad de respuesta que tengan para pagar las cuotas a 25 años y con una actualización anual, "porque toda inversión de Vivienda debe ser recuperada". Y finalmente en base al padrón final se realizará el sorteo.

El recuerdo de Obeid

Durante su discurso, el gobernador Omar Perotti recordó la figura de Jorge Obeid. "Hoy se cumple un nuevo aniversario de su muerte (2014, hace 7 años); fue un gobernador que le puso empeño a la construcción de la vivienda en Santa Fe y, por lo tanto, marcó un camino", dijo.

La ciudad se expande

N.L.

En la última década todo el noreste de la ciudad tuvo un crecimiento exponencial en materia de vivienda e infraestructural. Del bulevar French hacia el norte se levantó gran cantidad de nuevos barrios de viviendas sociales y loteos de otro tipo de residencias. Además, la zona cuenta con espacios verdes y de juegos, como también centros de salud y el Alero, para actividades de capacitación laboral, recreativas, sociales y culturales, entre otros espacios.