A los 58 años Demi Moore modeló y generó polémica por operaciones estéticas

Demi Moore generó polémica en las últimas horas al lucir algo extraña en el desfile de ropa.

La actriz de 58 años estaba irreconocible cuando se unió a una serie de modelos en la pasarela de la presentación de Fendi Primavera Verano 2021 del diseñador Kim Jones, en París.

Twitter se llenó de preguntas y observaciones sobre su look. Si fue arte del maquillaje -que algunos calificaron de ”terrible”- o si la actriz se sometió a alguna cirugía estética es algo que solo ella sabe.

Foto: Gentileza

Durante una entrevista de 2019, Demi reveló que estaba “abrazando” el proceso de envejecimiento natural, a pesar de admitir que hubo momentos en los que se miró en el espejo y no se reconoció.

“La gravedad va en algunas direcciones que no me gustan. Puedo mirarme en el espejo de vez en cuando y decir: `Estás mintiendo, yo no me veo así´”, bromeó.