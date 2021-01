https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.01.2021 - Última actualización - 16:20

16:19

Covid-19

Alemania no vacunará contra el coronavirus a mayores de 65 años con la vacuna de AstraZeneca

La comisión de vacunas de Alemania recomendó que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford no se administre a personas mayores de 65 años, dijo el jueves el Ministerio del Interior alemán.

El Comité Permanente de Vacunación (STIKO) del Instituto Robert Koch de Alemania (RKI), la principal autoridad de salud pública del país, ha descubierto que no hay datos suficientes sobre la eficacia de la vacuna para este grupo de edad, según un comunicado del Ministerio. «Debido al pequeño número de participantes del estudio en el grupo de edad ≥65 años, no se puede llegar a ninguna conclusión con respecto a la eficacia y seguridad en los ancianos. Por lo tanto, STIKO recomienda actualmente esta vacuna solo para personas de 18 a 64 años», el panel dijo en su recomendación. Tenés que leer Covid-19: la vacuna de Oxford es segura en adultos mayores y genera respuesta inmune El Reino Unido, cuyo regulador aprobó la vacuna Oxford/AstraZeneca hace casi un mes, ha estado administrando dosis a personas mayores de 65 años. En su informe, el regulador, la MHRA, dijo que había «información limitada disponible sobre la eficacia en participantes de 65 años o más, aunque no hay nada que sugiera una falta de protección». La UE ha ordenado 300 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que podría ser aprobada para su uso por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) tan pronto como el viernes, con la opción de comprar 100 millones de dosis adicionales. Un portavoz de AstraZeneca dijo que esperaba una decisión regulatoria de la EMA pronto. «Los informes de que la eficacia de la vacuna AstraZeneca / Oxford es baja en adultos mayores de 65 años no es un reflejo exacto de la totalidad de los datos», dijo el portavoz. «Los últimos análisis respaldan la eficacia en este grupo de edad, que esperamos sea publicado por la EMA en los próximos días. La publicación más reciente de Lancet ha demostrado que los adultos mayores mostraron fuertes respuestas inmunes a la vacuna, con el 100% de los adultos mayores generando anticuerpos específicos de picos después de la segunda dosis». El presidente ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, dijo el martes en una entrevista con el diario italiano La Repubblica que «el problema con los datos de personas mayores no es tanto si funcionan o no. Es que hoy tenemos una cantidad limitada de datos en la población mayor». Soriot dijo que esto se debía a que los científicos de Oxford que realizaban los ensayos de vacunas no querían reclutar a personas mayores hasta que hubieran «acumulado muchos datos de seguridad» para las personas de 18 a 55 años. «Esencialmente, debido a que Oxford comenzó a vacunar a las personas mayores más tarde, no tenemos una gran cantidad de personas mayores que hayan sido vacunadas. Así que ese es el debate», dijo. «Pero tenemos datos sólidos que muestran una producción de anticuerpos muy fuerte contra el virus en los ancianos, similar a lo que vemos en los más jóvenes. Es posible que algunos países, por precaución, usen nuestra vacuna para el grupo más joven». LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA