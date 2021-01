https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 28.01.2021

Unos de los pilotos se encontró en la mañana del miércoles con la sorpresa de que todos los transformadores y sus respectivos cables estaban destrozados producto de un acto de vandalismo. El Aeroclub quedara fuera de servicio nocturno por largo tiempo.



Insólito: ladrones desbalizaron el Aeroclub de la ciudad de Casilda

Por Rodrigo Sánchez

El Aeroclub de la ciudad de Casilda sufrió uno de los robos más importante de los últimos tiempos. El hecho ocurrié entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Se estima que robaron entre 40 y 50 transformadores y sus respectivos cables de cobres que sirven para balizar la pista de despegue y aterrizaje. De lo sucedido dio cuenta uno de los pilotos que trabaja en el lugar, quien al llegar al predio se encontró con semejante barbaridad.

Como consecuencia de lo sucedido, Mirador Provincial dialogó con el director de la escuela de vuelos, el señor Carlos Faravelli, quien expresó: “Este daño va a ser muy difícil de reparar, ya que entre los cables y los transformadores, calculamos una obra a realizar con un total de 8 millones de pesos. El Aeroclub de Casilda no tiene ese dinero. Por el momento, lamentablemente, no prestaremos servicios nocturnos. Esto ya se lo comunicamos a la gente de Ezeiza y ya nos respondieron que pusieron en aviso a todos los responsables de los vuelos, como se realiza en este tipo de eventos”.

“Sabían lo que iban a hacer”

Además, Faravelli agregó algo importante: “Lo que se han robado son cables de cobre. Definitivamente quienes los hicieron sabían lo que iban a hacer y dónde apuntar. Son todos cables que van bajo tierra. Estimo que se metieron por calle Oncativo, luego por el campo lateral al Parque Industrial, salieron al terreno municipal y luego al lateral de la pista. En toda esa zona no disponemos de camaras de seguridad, como sí las hay en otros puntos”.

El director de la Escuela de Vuelos sumó: “Tenemos no más de 120 o 130 socios y de esto no vamos a salir adelante con nuestros recursos. Necesitamos el apoyo de politicos que pisen fuerte, sobre todo en Buenos Aires. No hay otra salida. Nosotros damos licencias de todo tipo, somos el más importante del Departamento Caseros y la única pista balizada en toda esta región. En la pista pueden bajar aviones de hasta seis mil o siete mil kilos. Acá bajan aeronaves oficiales, de gente que llega para cerrar negocios importantes con industrias grandes, gente del Incucai, por citar algunos ejemplos y como para tomar dimesión de todo esto.”

A Carlos Faravelli se lo notó muy triste, compungido, indignado con toda la situación y no es para menos. El Aeroclub de Casilda es la única escuela del país que dicta clases y otorga licencia de piloto de helicóptero y dron. Si bien ya el senador del departamento y el intendente local se pusieron en contacto con dirigentes de la entidad, para solucionar este problema, está claro que van a necesitar de un apoyo grande a nivel nacional.

Foto: Gentileza

El Aeroclub de Casilda es la única escuela del país que dicta clases y otorga licencia de piloto de helicóptero y dron.

“Es indignante que nos hagan esto”

Como complemento, otro de los responsables, Jorge Alberto Dal Lago subio un video en una de sus cuentas de redes sociales, donde muestra claramente el hecho de vandalismo y manifestó su dolor de la siguiente manera: “Les tengo que mostrar algo lamentable. Todo esta dañado. El sacrificio de años para sostener esto, se lo llevaron en pocos minutos. No se puede reparar de un momento para otro. Es indignante que nos hagan esto. Es parte de nuestra ciudad, es de Casilda, ya no la cuidan. Hay gente que no tiene sentido de pertenencia. Estoy terriblemente mal”.