NBA: Cómo votar a Campazzo para el equipo de las estrellas

Este jueves 28 de enero, la NBA abrió al público la votación para el Juego de las Estrellas 2021, el gran evento que aún no tiene sede ni fecha confirmada debido a la pandemia del coronavirus.



De todas maneras, la votación está en marcha y se puede elegir a la los jugadores para el All Star de la NBA, entre ellos a Facundo Campazzo, en su primera temporada en la Liga estadounidense.

Who will be this year’s NBA All-Stars?



NBA All-Star Voting presented by @ATT is NOW OPEN!

Vote daily on https://t.co/WChjCTkVGB, the NBA App or on Twitter using #NBAAllStar and #FirstNameLastName.



🗳️: https://t.co/2YZJEbyzYx pic.twitter.com/Zaj77EB6He