https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.01.2021 - Última actualización - 4:03

4:00

Los productores de biocombustible a partir de caña -al igual que los de biodiésel de soja- siguen sin políticas claras sobre el mercado interno. "Peligran los ingenios azucareros", dijo un diputado del oficialismo cercano al gobernador al hablar de la llamativa ausencia del tema en la convocatoria del la Casa Rosada a extraordinarias.

Tras la polémica en Diputados En Tucumán el PJ reclama por la producción de bioetanol Los productores de biocombustible a partir de caña -al igual que los de biodiésel de soja- siguen sin políticas claras sobre el mercado interno. "Peligran los ingenios azucareros", dijo un diputado del oficialismo cercano al gobernador al hablar de la llamativa ausencia del tema en la convocatoria del la Casa Rosada a extraordinarias.

"Necesitamos ya la ley para cuidar a los 50.000 trabajadores de los ingenios tucumanos y más de 100.000 puestos de trabajo indirectos que sostiene el sector en la provincia de Tucumán", sostuvo el diputado Carlos Cisneros, muy cercano al gobernador Juan Manzur, al ser consultado sobre la decisión del presidente Alberto Fernández de no incluir el proyecto de ley de prórroga para la promoción de los biocombustibles (con media sanción del Senado), en el decreto que contiene los expedientes a tratar en sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación.

La Cámara alta aprobó por unanimidad una iniciativa de la senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, quien este miércoles 27 lamentó la ausencia de su iniciativa en extraordinarias.

El proyecto pasó dos meses en Diputados sin ser tratado y ahora tampoco lo agregó la Casa Rosada.

Preocupación

El legislador tucumano, vinculado al sindicalismo del sector azucarero le dijo a La Gaceta de Tucumán que "necesitamos ya la ley para cuidar a los 50.000 trabajadores de los ingenios tucumanos y más de 100.000 puestos de trabajo indirectos que sostiene el sector en la provincia de Tucumán."

"Se trata el uso sustentable de biocombustibles para ayudar a salir de la crisis en la que se encuentra el país creando puestos de trabajo de calidad, protegiendo al medio ambiente y reduciendo la dependencia de la importación de petróleo", agregó Cisneros.

Sostuvo que sin la posibilidad de que el Congreso pueda tratar la ley de prórroga, "Tucumán podría enfrentar un colapso de sus ingenios como ocurrió durante la dictadura de Onganía que los intervino y provocó el cierre de once establecimientos".

Mirabella ya habla de marzo

"Si no se trata en las sesiones extraordinarias, seguramente a partir del primero de marzo, que comienzan las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados lo va a estar abordando y lo va a estar tratando", expresó en un comunicado de prensa el senador nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella (Frente de Todos), muy cercano al gobernador Omar Perotti.

El legislador no se pronunció sobre la ausencia del tema en la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo Nacional, pero subrayó la importancia que el tema tiene para Santa Fe.

"Estoy convencido que todos los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe, sean del partido que sean, están a favor de seguir apuntalando al sector del biodiesel y al sector del biocombustible", indicó Mirabella.

Explicó que "para la provincia de Santa Fe, esto es clave, porque las 19 plantas que hay en la provincia representan casi el 80 por ciento de la producción del país, algo así como tres millones y medio de toneladas por año".

El senador por Santa Fe indicó que "esto significa casi 58 mil barriles por día de petróleo, o sea que Santa Fe sería la cuarta provincia petrolera de la Argentina, después de Chubut, Neuquén y cerca de Mendoza", continuó el legislador, y que por eso "para nosotros es clave que este plan continúe y se profundice".

El senador es autor de un proyecto de ley, presentado el año pasado, que crea un nuevo Plan Nacional de Biocombustibles "ampliando el concepto, ampliando la materia prima, incluyendo el biogás y definiendo otro marco regulatorio de corte y de beneficios fiscales".

Mirabella destacó el consenso que tiene el tema y que por eso "cuando en el Senado votamos por unanimidad la prórroga de la ley 26.093 por cuatro años, se marcó la voluntad política de todos los sectores de continuar con el régimen de promoción de biocombustibles", acotó.

Subrayó que la ley 26.093 "fue de avanzada, moderna, innovadora, generó fuertes inversiones, miles de empleos, y también millones de divisas. Del año 2007 al 2019, las exportaciones de biodiesel de la Argentina alcanzaron cerca de 14 mil millones de dólares".

Por último, el senador provincial aseguró que "no conviene dejar de producir biocombustible, no conviene sustituir el biocombustible por gasoil, porque es renovable, es biodegradable, no es tóxico, además sustituye importaciones y genera divisas y puestos de trabajo".