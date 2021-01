https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.01.2021

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 29 de enero de 2021

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Jornada muy activa, los arianos sentirán energía de sobra para realizar todas las tareas que les hayan quedado pendientes. Con algo de sinsabor a la vez, encuentran el momento para enfrentar un diálogo que quedó pendiente.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Traten de no desequilibrarse o apabullarse con las tareas que deban hacer. Hacer lo que se puede es una opción buena para momentos de mucho stress. Piensen positivamente, lo que no tan beneficioso llega igual, no al pesimismo.



♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Verán llegar noticias esperadas. La premisa es considerar que todo llega, que todo se mueve, que todo puede cambiar. Los geminianos con movilización interna, buscando en el corazón del otro la unión sincera. Avances.



♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los cancerianos con intuición a flor de piel, logran descifrar cuestiones que los preocupan. Tener presente que cuando nos concentramos en una situación, siempre podemos encontrar respuestas que quizás no vemos y están a la vista.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Puede darse que muchas veces consideramos que nuestro punto de vista es el correcto o el justo o el verdadero. Escuchar al otro, es un modo de poder comprobar que no siempre tenemos razón, y eso alivia el carácter.





♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Con muchas probabilidades de éxito, los virginianos debieran estar más tranquilos cuando deben exponer sus conocimientos. La tranquilidad de espíritu ayuda a expandir la conciencia y el conocimiento adquirido. Deleitarse al demostrar.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Síntomas de desconfianza y de exageración de pensamientos, sólo nos llevan a perder la paz. Profundizar el concepto de que no es necesario desconfiar y que hacerlo, habla mal de nosotros mismos. Respetar la libertad toda.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aquellos que estén buscando realizar actividades, es altamente probable que se vislumbren pronto. Aprender cosas nuevas también nos abre el abanico de posibilidades, comprobando también que nos da mucho incentivo y ganas de hacer.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hay que tratar de buscar maneras diferentes de tomarse las cosas. A veces, las fogosidades se tornan peligrosas. Procuren sagitarianos no sentir que todo está perdido, los problemas de familia ameritan y obligan solucionarse.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Propuestas distintas en el ámbito financiero, analizarían los capricornianos muy a su estilo analítico las conveniencias. Cambios en la vida de algunos, posibles embarazos y nacimientos. Traten de ir paso a paso, todo llega.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Todo es según con el cristal que se lo mire, dice la frase, y así es. Los acuarianos estarían en un día con amplitud de pensamiento, muy oportuno para meditar sobre lo dicho. Buenas nuevas de la mano del amor. Valoran las mínimas cosas.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Vacación mental para los piscianos. Día especial para decidir esparcirse y un poquito de egoísmo en el buen sentido, no viene mal. Piscis siempre quiere tomar las riendas de las situaciones, soltar, dejar ser a las cosas, los aliviará.