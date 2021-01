El médico trucho también se hacía pasar por inspector municipal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras ser acusado de adulterar documentos para ingresar en el Centro de Operaciones de Emergencia, salieron a la luz una serie de actos ilegales que habría realizado este joven cordobés.

Luego de que se descubriera que Ignacio Nicolás Martín, joven cordobés de 24 años, había falsificado documentación que le permitió ejercer como médico dentro el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Río Cuarto, salió a la luz que en 2019 se hizo pasar por inspector de la Municipalidad de Córdoba.





Funcionarios municipales de la pasada gestión pudieron confirmar que se había hecho pasar como inspector de fiscalización y control, e ingresaba a espectáculos públicos con su falso cargo.



Recordemos que Martín había ingresado como voluntario para realizar test de coronavirus y brindar capacitaciones en la comuna de Impirada, en el departamento de Río Segundo. En diciembre pasado fue corrido de su cargo y recién en los últimos días el caso se hizo público tras la denuncia de Carlos Ordoñez, concejal local.





Durante unos meses de 2020, el falso médico habría tenido a su cargo la coordinación de todas las derivaciones de pacientes Covid-19 del sur de Córdoba, el call center médico que decidía el envío de ambulancias o Brigadas de Acción Rápida a domicilio y las guardias nocturnas.

Publicaba en sus redes sociales



Ignacio incluso compartía en Instagram su accionar dentro del COE, en una de ellas hasta se lo puede observar con el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Luego de las denuncias, su cuenta fue borrada



El joven junto al intendente de Río Cuarto Foto: Gentileza

Foto: Gentileza

Se volvió un experto



La lista de denuncias hacia este joven no finaliza con estas dos falsificaciones, ex funcionarios municipales afirman que no tendría 24 años, si no que su edad sería de 21 años. También habría estafado a jóvenes de la ONG Modelo Unasur en Córdoba.