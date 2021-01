https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.01.2021 - Última actualización - 10:38

10:31

Este viernes se empezó con el operativo refuerzo para trabajadores de la salud. Planean terminar la campaña en 10 días.

Coronavirus Ya se coloca la segunda dosis de la Sputnik V en el departamento San Martín Este viernes se empezó con el operativo refuerzo para trabajadores de la salud. Planean terminar la campaña en 10 días.

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com

Esta mañana en el Centro Integrador Comunitario de El Trébol, comenzó a colocarse la vacuna refuerzo Sputnik V rusa. La partida, de 450 dosis, que llegó hace 10 días a la ciudad, es exactamente igual en cantidad a la primera tanda, lo que garantiza que cada persona que recibió la vacunación en la micro región sur del Departamento San Martín, tiene asegurada la segunda dosis.

Logística y coordinación

"No se tiró ninguna vacuna en la primera tanda y esperamos que así sea en la segunda. para ello se requiere de mucho trabajo de coordinación y logística porque hay que informar y comprometer a los mismos grupos que hace 21 días recibían la primera inyección", señaló a este medio, Marisa Quevedo, coordinadora de enfermeras a cargo de la colocación de la vacuna rusa en el sur del Departamento San Martín.

Quevedo agregó: "No es fácil, hay gente de vacaciones, hay otros a los que se le complica y hay que mover personas hacia un grupo u otro. Podremos atrasar la colocación, pero nunca adelantarla".

Los grupos de personas para la vacunación son de cinco, ya que cada frasco de la Sputnik V contiene cinco dosis y una vez descongeladas no se pueden volver a guardar. La colocación debe ser antes de los 15 minutos.

Un dato importante a destacar, es que los vacunados en la primera tanda, no reportaron efectos adversos de importancia. "Sólo hubo algunos casos que levantaron un poco de temperatura por unas horas o alguna sensación en el brazo, no mucho más. nada que no se sobrelleve con un paracetamol", agregó Quevedo.

Distribución en el Departamento

En el CIC de El Trébol, se vacuna a los trabajadores de la salud locales, de Los Cardos, Piamonte, Cañada Rosquín, María Susana, Pueblo Casas y Las Bandurrias.

En San Jorge, otra tanda de 450 vacunas se coloca para la zona norte de la región, entre las que están incluidas, además de San Jorge; Carlos Pellegrini, Sastre, Las Petacas, Crispi, Castelar, San Martín de las Escobas, Landeta, Colona Belgrano y Traill. Estiman llevar adelante la totalidad de la segunda parte de la colocación de las dosis en 10 días.