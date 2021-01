Llegan Cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.01.2021

Celebración Mundial de la Educación Ambiental

RICARDO MASCHERONI

El 26 del corriente, fue el Día Mundial de la Educación Ambiental. La celebración se origina en 1975, en que se realizó en Belgrado el Seminario Internacional de Educación Ambiental, donde expertos de más de 70 países analizaron la situación ambiental mundial, del que resultó la "Carta de Belgrado" que establece la meta, objetivos, y directrices básicas de la EA en el futuro.

La frase "Educación Ambiental" fue definida por el Dr. William Stapp de la Universidad de Míchigan en 1969 y sus objetivos son: ayudar a los grupos sociales a que adquieran conciencia del ambiente en general y de los problemas; ayudar a adquirir valores sociales y a participar activamente en su protección y mejoramiento; ayudar a evaluar medidas y programas de EA en función de factores ecológicos, políticos, sociales y educativos; ayudar a las personas a desarrollar su sentido de responsabilidad y la necesidad de atender los problemas del ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

En Argentina la Ley General del Ambiente Nº 25.675, dispone: Artículo 14. "La Educación Ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población"

Artículo 15. "La EA constituirá un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización que, deberá facilitar la percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental"…

La EA nunca terminó de plasmarse en toda su magnitud, ya que quizás, algunos intuyan muy riesgoso poner en manos de la comunidad una herramienta poderosa, impulsora del cambio de conciencias y paradigmas, y generadora de una contracultura al modelo globalizado y de desarrollo imperante.

Mientras pasan los años, el tiempo perdido es invalorable, y a la sociedad se los entretiene con fraccionamientos de saberes, pero que ninguno alcanza la dimensión de la EA, en su penetración transversal a todas las ciencias y quehaceres. La EA es una manera genuina de hacer cultura, entendida como mecanismo de inserción al medio.

La crisis ambiental que padecemos, no sólo debe ser abordada desde lo técnico, ya que como crisis civilizatoria, la misma es política, económica, cultural y sobre todo ética y filosófica.

La EA en la explicación de la crisis planetaria se erige en una aventura al saber, al conocimiento y sobre todo a la participación y al compromiso. Es una educación para la libertad, y un impedimento para que toda una generación de jóvenes siga siendo sacrificada en el altar del mercado, por fuerzas y poderes ajenos a sus prioridades e intereses.

Tampoco debemos entender a la EA como incorporación de un bagaje de datos o informaciones sobre los ecosistemas o el ambiente, que reproduzca los conocimientos tradicionales, sino que debe constituirse en una dinámica para la construcción colectiva de una sociedad distinta, a través de pergeñar nuevos valores y paradigmas.

Los principios de la EA deberían ser una herramienta de rebelión, un instrumento de la tolerancia y el encuentro entre humanos, que permitan no sólo mirar, sino fundamentalmente ver.

"El que no sabe es como el que no ve", en consecuencia si no sabemos y no vemos, no estamos en condiciones de enfrentarnos con éxito a políticas, tecnologías y procesos, que en un tiempo pueden afectar la vida y su calidad.

En ese contexto, la EA deviene en utopía y esperanza para un cambio que permita la satisfacción de necesidades humanas, sin diferencias ni restricciones.

Vacunas

HORACIO H. SEIFER

Desde el gobierno nos notifican la intención de inmunizar durante 2021 al 85 % de la población. Hasta ahora se han recibido solo 300.000 vacunas para la 1a. dosis e igual cantidad para la 2a., que alcanzan para el 0,0066% de la población. ¿Será ésta otra promesa como la de la heladera llena, el 20 % a los jubilados y otras tantas fallidas? Porque a este ritmo hacen falta varios años para cumplirlo.

Como se ve que hasta el presente el número de vacunas contra el Covid-19 prometido reiteradas veces resulta inexacto, y ante la declaración del ministro de Salud de que vamos a contar con cincuenta y un millones de ellas, recordé el viejo refrán: "Si vas a cometer errores, que sean nuevos".

Ahora resulta que de las 600.000 vacunas que iban a traer esta semana en un avión que carga esa cantidad solo van a venir 260.000 que no alcanza para nada, al punto tal que en la ciudad de Santa Fe todavía no han terminado de vacunar a todo el personal médico y enfermeros que atienden a los pacientes de Covid. Tras dos postergaciones, el martes a las 2, partió un vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú para traer ese cargamento de vacunas Sputnik V. Ese vuelo estaba en dudas debido a que hay problemas en la fabricación de vacunas en Rusia.

La diputada nacional Graciela Ocaña aseguró que "se están violando todas las leyes argentinas" por la poca o casi nada información que se tiene de la vacuna y agregó: "Ni siquiera hay vacunas disponibles". Y yo agregaría, a cada pedido de vacuna a Rusia seguimos entregando nuestro territorio, primero la explotación ictícola en el mar Argentino y luego la explotación petrolífera en el Atlántico Sur.

Y como para "muestra (basta) un botón", hagamos un cálculo, aunque sea por en broma nada más: para 40 millones de habitantes se necesitarían 10.000 días, o sea que en 27 años estaríamos todo vacunados. Y como los números hablan, les envío este informe de Horacio Micucci, que más claro es imposible.

A prevenir entonces con ivermectina y si te la pescás, agregar ibuprofeno inhalado, tal como lo explica en sus notas de Opinión en este prestigioso diario, el Dr. Roberto Casabianca.

Cascos y más beneficios

MARTA SNAIDERO

"Cascos de regalo: ¿esta 'iniciativa' por parte del Municipio santafesino prevé también anteojos con aumento para que distingan el color de la luz del semáforo?, ¿y un manual del buen conductor para que no pasen como locos por la derecha y se crucen delante para proseguir por la izquierda? ¿Llevarán control de quienes deben cuotas de patentes o posean multas o igual los agasajarán con el obsequio? ¡¡Madre mía!!, ¡¿y no tienen recursos para retirar un metro cúbico de escombros que hace meses dejaron al lado de la Seccional 11 de policía?!, total se puede pasar por arriba esquivando la picadura de arácnidos y la torcedura de un pie".