https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.01.2021 - Última actualización - 16:52

16:50

Washington - Moscú

Rusia aprobó la prórroga al tratado de desarme nuclear New START

El presidente ruso Vladimir Putin firmó este 29 de enero la prolongación del tratado de desarme nuclear New START, tras la negociación concluida in extremis esta semana entre Moscú y Washington para salvar el pacto.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Washington - Moscú Rusia aprobó la prórroga al tratado de desarme nuclear New START El presidente ruso Vladimir Putin firmó este 29 de enero la prolongación del tratado de desarme nuclear New START, tras la negociación concluida in extremis esta semana entre Moscú y Washington para salvar el pacto. El presidente ruso Vladimir Putin firmó este 29 de enero la prolongación del tratado de desarme nuclear New START, tras la negociación concluida in extremis esta semana entre Moscú y Washington para salvar el pacto.

"Vladimir Putin firmó la ley federal sobre la ratificación del acuerdo para la extensión del tratado entre Rusia y Estados Unidos, sobre las medidas para reducir y limitar las armas estratégicas ofensivas", indicó el Kremlin en un comunicado. Esta extensión del acuerdo durará cinco años, hasta 2026. Ya había sido aprobada por el parlamento ruso el miércoles. El texto precedente vencía el 5 de febrero. Putin había estimado el miércoles que esta prolongación era un paso "en la buena dirección", pero advirtió que la seguridad global seguía bajo amenaza a causa de las crecientes tensiones internacionales. 1.550 ojivas por país, 30% menos que el límite fijado en 2002 El New START es el último acuerdo bilateral de este tipo que vincula a ambas potencias nucleares. Su prórroga hace esperar una mejora del diálogo entre Washington y Moscú, una semana después de la llegada de Joe Biden al poder en Estados Unidos, aunque ambos países ya advirtieron que se mantendrán firmes en sus intereses nacionales. Tenés que leer El papa Francisco se expresó a favor del tratado internacional para la prohibición de armas nucleares El acuerdo, firmado en 2010, limita los arsenales de ambos a 1.550 ojivas cada uno, es decir un 30% menos del umbral fijado en 2002, y a 800 lanzadores y bombarderos pesados, una cantidad que, no obstante, sigue bastando para destruir la Tierra varias veces.