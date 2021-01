https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.01.2021 - Última actualización - 17:04

16:57

Inesperado

"Prefiero jugar el mundial y no ganarlo": polémica declaración de Di María

El rosarino, acutal jugador del PSG se animó a un juego del club y afirmó que prefiere perder la final del mundo antes que no jugar.

Ángel Di María volvió a la selección en la última jornada de Eliminatorias para Qatar 2022 Crédito: Gentileza

El Paris Saint Germain, publicó en sus redes sociales un ping pong de preguntas y respuestas a sus jugadores y Ángel Di María hizo una elección muy polémica. A diferencia de sus compañeros, el "Fideo", admitió que prefiere perder la final del mundial siendo titular antes que ganarlo sin entrar ni un solo minuto.

Además, afirmó que prefería hacer un gol de 45 metros antes que gambeteando a sus rivales y que antes de ser mal jugador de fútbol se inclinaría a ser una estrella del basquetbol. En el minuto 2.19 del vídeo, la inesperada respuesta. 🆒📽️🤔



¿Mal jugador de fútbol o muy buen jugador de NBA?

¿Panenka o fuerte?

¿Ganar el Mundial sin ingresar ningún partido o jugar todos y perder la final?



Las elecciones de nuestros jugadores...¿Qué elegirían ustedes? pic.twitter.com/GL5ac9TRrW — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 27, 2021

Sin embargo, el argentino salió a aclarar la situación. "Estoy tranquilo. Sinceramente, me río de la situación. Era una nota normal. Hablé con el club recién, para decir que lo que hicieron no estaba bien, porque había dado otra información. Yo dije perderla, pero había dado una explicación por qué" Tenés que leer Paredes asegura que se queda en el PSG y que "espera" por Messi Al parecer, el extremo de 32 años había aclarado que el tuvo la posibilidad de llegar a la final en el recordado mundial de Brasil 2014 y le tocó vivirla de afuera por una lesión.

"Yo había aclarado que ya había jugado una final, que había ido al banco, sufrí mucho y la perdí y que jamás en mi vida iba a perdonarme no haber insistido para jugar. Di mi explicación del por qué. Ellos sacaron sólamente cuando dije de perder, pero es obvio que uno quiere ganar una final jugando o no jugando. Yo no la jugué. Quiero sacarme la espina de poder jugarla. Toda mi vida me voy a reprochar no poder jugar y ayudar a mis compañeros".