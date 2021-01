https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.01.2021

16:58

23 relatos místicos Presagio

Meaba… Y lo hacía plácidamente sobre el tronco de un añoso árbol del Parque Central Nou Barris de Barcelona. Con desfachatez, a pocos pasos de la gran avenida donde circulaban autos, ciclistas y familias en busca de paz.

Un resto de pudor, hacía que el cuerpo se vea inclinado hacia delante, cómo queriendo cubrir sus partes aún íntimas. Su antebrazo izquierdo cruzaba la parte alta del tronco en forma de cruz a la altura de los hombros, tal como lo hacen los niños argentinos al contar hasta cien antes de gritar "libre" y salir en busca de sus amigos escondidos. Seguro que él no pensaba salir corriendo ni buscar alguien escondido, aunque de esto último no estaría tan seguro.

La gente había optado por no mirarlo, por ignorar su presencia, pero yo no. Se veía como un mendigo. Un croto, como le decían por acá.

El cabello y la barba, ensortijados y desprolijos en idéntico tono ceniza, circundaba sus ojos marrones, la nariz hinchada, algo ardida, y una cavidad entreabierta, casi sin labios, que se movía articulando alguna palabra inentendibles o acaso, masticando un trozo de comida rescatada de los tachos del gran Parque.

Cien diminutos soplillos de pasto verde y paja seca pendían de sus pelos y de su ropa zaparrastrosa, seguro restos de un improvisado nido nocturno.

Así y todo sonreía.

Por algún motivo, que me llevó a otros tiempos donde la lucidez era su rasgo relevante (y también el mío), levantó la mirada justo cuando pasé a metros de su improvisado mingitorio. Y me vio, y me reconoció. Increíble después de una vida.

Habían pasado veinte; treinta años, desde la última vez que cruzamos destinos, mas el hombre, por algún motivo, levantó justo la vista, miró dentro del coche de alquiler (uno de mil), se detuvo en mis ojos gastados por el tiempo, y me encontró. Tan lejos de casa, tan lejos de Santa Fe, increíble, casi metafísico.

El semáforo, cómplice de mi nostalgia, detuvo el devenir y quizás la displicencia del reencuentro. Avanzaron los recuerdos.

Lo recordé pescando amarillos en el río Coronda; entrando al aula Alberdi de la facultad de derecho a dar un examen de historia; con su mujer y sus hijos en la presentación de alguno de sus libros y abstraído, meditando en un banco de la Costanera.

Lo recordé riendo a carcajadas en una peña con amigos y dando clases de derecho a docentes y empleados públicos. Escribiendo en su libreta barata sentado en el bar de Boulevard y también lo recordé cuestionado por su indefinición política.

Es que por algo me había frenado el semáforo. Debía volver e intentar contactarme. ¡No podía quedar así! Aprendí hace tiempo que siempre existe una razón por lo que las circunstancias atropellan. Tenía que buscarlo y sacarme las dudas.

Di vuelta a la rotonda de la fuente y retorné por la avenida hacia el Parque. Él ya no estaba sobre el árbol, pero creí verlo a la distancia, ingresando en la alameda. Tenía que alcanzarlo, ya era una obsesión.

Dejé el auto mal estacionado, total era alquilado y yo era argentino. Y él mi amigo, o lo había sido. ¡No podía quedar así!

Crucé corriendo la gran avenida antes que el semáforo peatonal me autorizara y ya en el parque aminoré el paso, seguro que corriendo, de saco y corbata, llamaría la atención.

Lo hallé a la distancia. ¿Era él?

Resultaba casi gracioso ver la cabeza cana bailoteando sobre el pesado sobretodo.

En Santa Fe, yo era amigo del hermano por eso, no por otra cosa, comencé a leer alguno de sus artículos, primero en redes y luego en El Litoral, siempre en tono delirante; quería ser creativo y a veces lo conseguía.

Era bastante amigable pero solía tener un aire arrogante que provocaba cierto rechazo, al menos de entrada, hasta conocerlo, después uno advertía que se trataba de una forma de inseguridad, un escudo, bastante común.

Un día lo encaré para pedirle consejos de novelas pasatistas, de esas que se leen en vacaciones. Ahora que recuerdo, mi poca vocación de lector, fue el motivo por el cual dejamos de frecuentarnos y por consiguiente dejó de prestarme libros. Es que había puesto como condición para el préstamo, comentar lo leído, y yo no siempre estaba dispuesto.

-Para que querés libros si no lo vas a leer, para eso dedicate a ver televisión.

Luego de dos o tres años de desconexión, me llamó para contarme que se había recibido de abogado y que necesitaba comenzar a trabajar. Me conmovió y se lo recomendé a unos amigos comerciantes.

Quizás tenga setenta años, pensé, camina bien, derecho con paso firme. ¿Sería él? Su energía me hizo dudar.

Todavía a la distancia, me pareció verlo darse vuelta. Me miró de nuevo y se detuvo, quizás casualidad, supuse. Pero no, me esperaba.

Volvimos a frecuentarnos. Recuerdo el día en que, luego de mil vueltas, me presentó una novelita mística sobre la que tenía muchas expectativas y había conseguido una mención en un concurso.

Con un acelerar de pasos me puse a su lado. Nos miramos, él sonreía, yo dudaba.

Alguien tenía que decir algo, pero que. ¿Y si no era?

Entonces saqué pecho y me animé. Y pretendiendo sonar casual o firme o asombrado, le pregunté:

¿Sos Dupuy?