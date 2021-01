Científicos observan que los chimpancés de Ngogo comienzan a asesinarse entre ellos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Producto del crecimiento poblacional, la manada se ha dividido en tres "tribus" que luchan por territorio y han comenzado a practicar castraciones e incluso canibalismo en lo que, advierten los documentalistas, se equipara con una "guerra civil"

“Creo que el primer asesinato fue probablemente un punto de inflexión para los chimpancés. Sin duda fue un punto de inflexión para mí. El primatólogo Aaron Sandel estaba allí cuando un grupo de chimpancés mató a Erroll , un macho de bajo rango. Durante mucho tiempo, todos habían compartido un clan en la comunidad de Ngogo, Uganda. Pero el grupo había crecido demasiado, más de doscientos chimpancés, algo nunca antes visto. Y se habían dividido. Desde 2015, cada vez que se encontraban entre los árboles frutales, la tensión entre las facciones crecía. Hasta que en enero de 2018, tres varones del grupo occidental sujetaron a este chico de 15 años y acabaron con su vida a golpes y mordiscos. Los tres tenían pequeños trozos de carne de Erroll en la boca cuando yacía inerte entre las hojas. El ataque fue tan feroz que algunos de sus huesos quedaron expuestos.

“Esperaba tensión y hostilidad. No esperaba violencia letal ”, dice este investigador de la Universidad de Texas por correo electrónico. En su trabajo , escrito con el veterano David Watts, es un hito: la segunda vez que los humanos presencian una comunidad de chimpancés divididos con cautela en dos clanes, con tres muertes violentas. La impresión de Sandel recuerda la que sufrió Jane Goodall cuando, a través de sus observaciones, descubrimos por primera vez que estos animales son capaces de librar “guerras”, como ella los llamaba. “Durante años luché por aceptar este nuevo descubrimiento. A menudo, me despertaba en medio de la noche y me venían a la mente imágenes terribles ”, escribió la pionera primatóloga . Ella fue testigode ese enfrentamiento en Gombe (Tanzania), hace 45 años. A 850 kilómetros al norte en línea recta se encuentra el Parque Nacional Kibale (Uganda), en el que se ha estudiado esta gigantesca comunidad de Ngogo durante casi treinta años.

Los primatólogos se sorprendieron por la cohesión de un grupo de más de 150 miembros, casi el triple de lo que suele ser normal. Pero en los últimos años, cuando superan los 200, se han subdividido en tres comunidades: occidental, central y oriental. La central, la más numerosa, es la que ha visto cómo los occidentales mataron a tres de sus machos en un territorio fronterizo, ahora en disputa, lleno de árboles que son muy valiosos por sus frutos. En el mapa, dado por los científicos, se ubica el dominio de cada uno, el área en disputa y el punto exacto de los ataques.

La muerte de Erroll podría ser solo un episodio más sangriento en una especie donde “ la violencia letal está dentro de su repertorio conductual ”, como explica Sandel. Pero solo dos meses antes, otro joven macho del clan central había desaparecido en esa misma zona, Orff , y los científicos suponen que corrió la misma suerte. Especialmente después de lo ocurrido el 15 de junio de 2019.

Esa tarde, algo llamó la atención de los científicos cuando un grupo numeroso del clan central comía tranquilamente en las ramas de los árboles frutales. Todos los chimpancés se quedaron paralizados, mirando al suelo. Abajo, un grupo de occidentales, incluidas mujeres con bebés, se acercó con signos de hostilidad. Luego de algunos gritos y gestos amenazadores, unos chimpancés del lado occidental comenzaron a trepar por el follaje, hostigando al otro grupo, que se dispersó de miedo. La hembra Carson , con su cría aferrada al vientre, persiguió a la hembra Christine , que también sostenía a su bebé, y se golpearon. Los hombres occidentales comenzaron a asediar a varios rivales en medio del caos creciente hasta que Basie, un hombre de 33 años alto en la jerarquía Ngogo, cayó o saltó de las ramas de 15 metros de altura, acorralado por los atacantes.

En el suelo, los asaltantes rodearon rápidamente a Basie. Yo estaba perdido. “ Hutcherson y Richmond agarraron a Basie y lo sostuvieron por el lado izquierdo, mientras que Garrison lo sostuvo por el derecho. Carson lo mordió y lo golpeó de frente. Wes y Rollins se unieron rápidamente al ataque, seguidos de Wayne y Buckner ”, informan los investigadores del estudio. En medio de esa refriega, la hembra saltó sobre Aretha , la única chimpancé del clan central que no había huido. Durante unos segundos trató de defender a Basie golpeando a sus enemigos, pero rápidamente la ahuyentaron.

Reanudaron su ataque, pero en lugar de linchar a Basie como hicieron con Erroll , hicieron pases una y otra vez, golpeándolo uno a uno. Y así lo dejaron, mortalmente herido, pero sin acabar salvajemente con él como grupo como lo hicieron con el joven de bajo rango un año antes. El tratamiento probablemente fue diferente, argumentan los investigadores, porque Basie había sido un compañero muy cercano cuando el clan se unió: en las luchas contra los enemigos, en las comidas comunitarias, en los mimos recíprocos.

Cuando Basie se alejó gateando de ese lugar, su gran amigo se acercó a Brownface , de 53 años, para tratar de sacarlo de allí. Le gritó y le hizo un gesto para que lo siguiera, lo mimó y se quedó con él toda la noche mientras se le escapaba la vida. Por la mañana, Brownface se alejó y unas horas más tarde los científicos certificaron la muerte de Basie .

“Los ataques letales que estamos viendo en Ngogo parecen producto de la división comunitaria. Coloquialmente hablando, son como una 'guerra civil' primordial "

Algo definitivamente se rompió con la muerte de Erroll . Ya no eran dos subgrupos con roces, era una guerra a muerte. La mayoría de los primatólogos son reacios a llamar a estos episodios "guerra" "porque tienen un significado social y político específico para los humanos", explica Sandel. Pero a muchos otros científicos les gusta usar la agresión letal de los chimpancés, cooperativos y coordinados, como una forma de imaginar los orígenes evolutivos de la guerra en los humanos.

“La característica distintiva de los ataques letales que estamos viendo en Ngogo es que parece ser un producto de la división comunitaria. De esta manera, coloquialmente hablando, son como un primordial de la guerra civil ”, reconoce Sandel. Ha habido muchos ataques entre grupos vecinos, pero esta es una guerra civil como la que vio Goodall: un clan que se divide y desata numerosas muertes violentas. En el conflicto de Gombe, entre 1974 y 1978, una facción logró exterminar uno a uno a todos los machos del grupo enemigo, lo que resultó en la reabsorción de todas las hembras del clan victorioso.

Guerras, humanos y bonobos

Los chimpancés del clan central no han pisado el entorno de ese árbol donde mataron a Basie , lo que indica que estas muertes se deben a la competencia territorial por esa región fronteriza con la buena comida. Pero no solo eso. A Erroll le arrancaron un testículo y Basie perdió su pene. “Cuando los chimpancés atacan a los chimpancés machos de otros grupos, a menudo se dirigen a los genitales”, explica Sandel. “La extirpación de los testículos reduce la capacidad reproductiva de sus vecinos, aumentando así su relativo éxito reproductivo”, dice.

“Este estudio de ataques letales entre chimpancés del mismo grupo da una idea poco común de cómo se pueden romper los lazos sociales. Sólo al documentar los casos de ruptura podemos comprender los factores que tienden a mantener unida a una comunidad ”, dice Sandel. Esta brecha aún no se ha resuelto. Al leer estas líneas, es posible que patrullas masculinas estén circulando por estos territorios y provocando nuevas escaramuzas: el conflicto sigue vivo, bajo la atenta mirada de los primatólogos veteranos John Mitani, Kevin Langergraber y David Watts, que han estado observando al grupo durante décadas. como retrata el documental El surgimiento de los simios guerreros .

Los chimpancés son un interesante ejemplo paralelo, más que una prueba de nuestros violentos orígenes. Sobre todo porque tenemos otros primos igualmente cercanos, los bonobos, que viven en un plácido matriarcado en el que los conflictos se resuelven con encuentros sexuales, también homosexuales. Antes de mirar el hecho de que los seres humanos tienen una mancha oscura indeleble en su naturaleza, debemos mirar el contraejemplo de los bonobos, que no luchan ni se cazan entre sí. Los bonobos parecen tan inteligentes como sus primos chimpancés, pero han evolucionado de manera muy diferente ”, explica la historiadora de la Universidad de Oxford Margaret MacMillan en su último libro: War ( War , Profile Books).

“Es tentador concluir que si los chimpancés se matan entre sí, entonces la violencia está en nuestra naturaleza”, advierte Sandel. “La violencia puede estar en nuestra naturaleza. Pero nuestra naturaleza está fuertemente moldeada por la sociedad. No soy historiador ni filósofo, pero supongo que no necesitamos mirar más allá del capitalismo, el imperialismo y el patriarcado para entender por qué los humanos somos violentos. Empecemos por ahí, al menos ”, afirma.