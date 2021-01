La tenista Naomi Osaka compra parte del equipo de fútbol femenino North Carolina Courage

La tenista japonesa Naomi Osaka, exnúmero uno del mundo y ganadora de tres títulos de Grand Slam, se convirtió en copropietaria del equipo North Carolina Courage de la liga de fútbol femenina de Estados Unidos (NWSL), según anunció este jueves la franquicia.



Osaka, ganadora del último Abierto de los Estados Unidos, fue presentada como inversora en un video en el que se muestran los momentos más destacados de su carrera tenística y la historia del equipo de fútbol, que incluye los títulos de liga de 2018 y 2019, bajo el lema: "El coraje nos une".

The women who have invested in me growing up made me who I am today, I don’t know where I would be without them. Throughout my career I’ve always received so much love from my fellow female athletes so that’s why I am proud to share that I am now a owner of @TheNCCourage ⚽️❤️ pic.twitter.com/Iz0YcVvOqz