Chapecoense es campeón en Segunda División y retornó al fútbol grande de Brasil

Chapeceonse, el club que sufrió la tragedia de la muerte de 19 jugadores de su plantel y el cuerpo técnico en un accidente de aviación en Colombia en 2016, se consagró campeón de la segunda división y retornó a la máxima categoría del fútbol de Brasil.





El equipo de la ciudad de Chapecó venció a Confianca por 3-1 con una conquista en el quinto minuto adicional y ganó el título al superar por un tanto en el saldo de goles a favor al América Mineiro, ambos con 53 puntos, que le ganó a Avaí por 2 a 1.

Com vocês, o gol do título mais emocionante que eu já vi.



52 do segundo tempo.

Pênalti.

E o Anselmo Ramon fez ISSO AÍ! ❄️



Simplesmente @ChapecoenseReal.



