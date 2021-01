https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.01.2021

11:38

Arden las redes sociales Picante cruce entre Luciana Salazar y Ángel De Brito

A través de las redes sociales, Luciana Salazar y Ángel De Brito se dijeron de todo, en lo que quedó registrado como un picante cruce.

“Ahora Luciana Salazar y Martín Redrado jugando a esconderse de los fotógrafos en #BalHarbour #Miami. ¿Cuándo maduraran?”, disparó el conductor televisivo.

“¡¡¡Primero y principal que nunca fui a Bal Harbour, te están pasando muy mala data!!! ¡Y el ‘madurarán’ está demás! Decímelo por privado, como me decís tantas cosas. Ponete anteojos porque la de la foto no soy yo”, contestó la modelo.

“Jajajaja, es una foto para ilustrar Reina Isabel. ¿Qué querés que te diga en público? ¿Lo que vos me decís en privado? Ya me puse lentes, te confundí con la fuente de piedra. Comprate un tarro de dignidad en el free shop. Y tráele un regalo a la nena (por su hija, Matilda)”, arremetió De Brito.

De inmediato, Luli respondió: "Como vos teniendo las mismas actitudes que tanto renegas y te diferencias de otros colegas. Comprate un balde de credibilidad y de paso compartilo con tus angelitas que tanto me quieren". Rápidamente Ángel acotó: "Vos hablando de credibilidad... jajajajajajajajajajajajajajajaja".

"Como vos y tu programa súper creible, que me asociaron injustamente con un asesino. Vaya a saber por qué? Ah cierto que el productor es Mariano Chiade, ahora entiendo que todo el odio con el que se me trata ahí tiene un transfondo politico", agregó la modelo.

De Brito no se quedó de brazos cruzados y lanzó: "En serio, te consideras que alguien puede hacerte una campaña política? Nos reímos de tus tuits dictados".

"¿Qué te pasa? Te noto nervioshooo. Veo que ultimamente te gusta ningunear a varias mujeres, y en tu programa ni te digo. Se nota que no estás acostumbrado a que te contesten. Sabe que no nos callamos mas", exclamó Salazar.

Y De Brito cerró: "Vos no sos 'las mujeres' no intentes enmascararte ahí. Y vos sos la que me llamaba llorando y me contabas cuestiones íntimas del señor y de su hijo"

