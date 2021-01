Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vuelta a las aulas

UNA ASIDUA LECTORA

" No soy docente, pero veo las cosas de afuera y por la edad que tengo. Considero que me asiste el derecho de opinar. Me vuelvo para atrás y recuerdo marzo, cuando empezó la pandemia. Empezamos con un pánico terrible y hasta el mes de mayo, aquí en Santa Fe habrá habido 4 casos. Lo recuerdo bien porque vivía encerrada, herméticamente, sola y leyendo todas las noticias que había. El virus no estaba, no era comunitario. Y en ese tiempo no se decidió abrir las escuelas. Y los chicos podrían haber ido medio año a la escuela, por lo menos hasta las vacaciones de invierno. Fue ahí donde empezaron a subir los casos. Entonces, ¿ahora qué quieren hacer?, que hay más de 200 casos por día en la ciudad. ¿Se quiere remediar así el error de los primeros meses del año? Ahora no se puede revertir eso, porque estamos en el peor momento. Vemos que en Europa hay otra cepa más contagiosa aún... Hay muchas maestras con comorbilidades. Y a los chicos no les afecta no ir a la escuela. ¿Qué pretenden los pediatras con lo que dicen? Yo tengo bisnietos y el año pasado han aprendido un montón y están bien de salud mental y física".

Asediados por ruidos molestos

ENZO ROJAS DE B° CANDIOTI

"Vecinos de la estación, asediados por ruidos molestos otra vez: mientras todos los organismos oficiales, sean nacionales, provinciales, municipales, nos incultan: quedate en casa, quedate en casa, para vencer al Covid, la Municipalidad organiza festivales de rock en la playa de estacionamiento de la Estación Belgrano, en la intersección de calles Avellaneda y Castellanos con la emisión de altos decibeles. Fueron 95 decibeles (los hemos medido con los sonómetros de los celulares), que afectan la tranquilidad y la salud de los vecinos. Y ni siquiera pusieron baños químicos. Una vergüenza".

Hay temas importantes, acuciantes

UN LECTOR

"Leí en el diario que la concejala Spina, que está proponiendo una estatua de Horacio Guarany en Alto Verde: yo valoro y aprecio la envergadura cultural y musical de Horacio Guarany, su raigambre popular, pero mi mensaje apunta a otra cosa: en momentos en que el país está a la deriva y que hay zozobra en la gente, que hay necesidades urgentes de solucionar, donde la gente hace piruetas para lograr que los organismos la atiendan aunque sea por teléfono, nuestros concejales que ganan un jugoso sueldo, que se dediquen a estos trámites, a impulsar este tipo de proyectos, ¿no parece una broma? Digo, ¿la Municipalidad no tiene una Secretaría de Cultura?: la tiene y la provincia también. Entonces ¿necesitamos que nuestros concejales se ocupen de este tipo de cosas? ¿No sería mejor que cada concejal se vaya a su casa y nos ahorramos esos sueldos? Estamos superponiendo estructuras y funciones. Señores concejales: ustedes están ausentes en esta crisis que está viviendo país. Están en otra galaxia. Dedíquense a temas más importantes, acuciantes. Los vecinos no tenemos luz en la calle, ¡por favor!".

El recorrido de la música en la Argentina

LILIA A. BACHINI

Nuestra Argentina tiene muchas provincias, cada una con su idiosincrasia y, lógicamente, con su música. Atrayentes ritmos que se han expandido por todo el mundo e interpretado por grandes autores populares.

Comencemos con el más aguerrido: el malambo. Surgido de las pampas sureñas, así como también la milonga (interpretada por payadores) y que es un juego de contrapunto para alardear quien rima mejor. El carnavalito (Jujuy), la zamba (Salta), la chacarera (oriunda de Santiago del Estero) y la chaya (La Rioja). La chamarrita de Entre Ríos y, lógicamente, el chamamé, de origen correntino, que con su clásico "sapucai" levanta el espíritu de cualquiera. Todas las provincias tienen su propia música, que sus coterráneos aprenden desde la cuna. Llevan su música en el alma y así la expresan en forma natural, sin retoques.

Han surgido muchas estilizaciones en torno a nuestra música autóctona, emanadas de la música virgen. No crean que nuestros indígenas se quedan atrás: ellos nos deleitan con su estilo tan particular, aunque también nos enseñan qué función cumplen algunos instrumentos, por ejemplo el xicus, instrumento de viento que emite un sonido grueso, pero acorde a lo que se quiere interpretar.

Espero que los tangueros y los otros ritmos musicales no me juzguen mal, por haberlos dejado para el final. Dicen que los últimos son los primeros, y para demostrarlo tenemos a jóvenes interpretando la música del tango, hasta en Japón. Allí se han formado excelentes orquestas y grandes cantantes, que al escucharlos, parecen argentinos. Con una fonética perfecta y una voz emitiendo las letras, con tanta claridad que producen gusto y emoción. En síntesis quisiera dejar en claro que mi deseo es que no se pierda el gusto por la música autóctona, pues además de ser atractiva nos remonta a las diferentes tradiciones, algunas de ellas muy disímiles entre sí, en toda la geografía nacional.

Dejo para el final el ritmo adaptado y pegadizo de la cumbia santafesina, que tiene a sus máximos exponentes en el grupo Los Palmeras. Ellos fueron los encargados de darle impulso para que desde Santa Fe sea un ritmo "exportado" y trascienda las fronteras de nuestro país, como una variante autóctona de la cumbia centroamericana original.

Amigo lector: ¡encienda su espíritu, bailando cualquiera de los ritmos mencionados, y verá que con su cansancio post baile usted olvidará cosas negativas del pasado!

Se necesita señor sensible

GRACIELA PRIETO

Mientras escribo estas líneas espero que todo lo que motiva esta carta haya cambiado para bien. En estos días tuve la desagradable experiencia de tener que gestionar un trámite en Anses de calle San Martín, después de haber intentado una y otra vez sacar un turno a través de la web, como ellos mismos lo indican. A las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 5, a las 6, al mediodía, al atardecer. Fracasos que me llevaron a pedirlo en vivo y en directo. Desde las 6 y media de la mañana hasta las 12, estuve con cerca de 100 personas en la calle esperando un asesoramiento o un turno (no me importaba si era para el 2023), con una temperatura de más de 40 grados de sensación térmica. Y solo recibimos malos tratos y engaños. Solo vimos la cara con barbijo de un señor de camisa celeste que dijo ser el gerente. Salió a las 7 y media y sin la menor consideración hacia la gente que estaba en la cola a 100 m literales de su aparición, habló desde la puerta. Logró que la gente desesperara, se amontonara, sacándose los barbijos en el esfuerzo por ser escuchada. Y así y todo, el señor de la camisa celeste, con una desconsideración y falta de empatía que ni intentó disimular, casi con desprecio, dijo a los presentes que sacaran turnos desde la web, se metió adentro y no volvió a aparecer. Más tarde pude leer en un medio que minutos antes de salir había expresado en una entrevista que no se podía sacar turno en la web pero que podían ir a las 7.30 hs a sacarlo personalmente. Pero, ¿cómo se puede ser tan caradura?

Wikipedia dice sobre la seguridad social, también llamada previsión social, que "se refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o cobertura de las necesidades reconocidas socialmente, como la salud, la vejez y las discapacidades.​" Eso significa que las personas que en estos días estuvieron haciendo cola en Anses para ser atendidas, algunas desde las 3 de la mañana, y repitieron el esfuerzo ante la decepcionante actuación de los responsables, son personas con problemas de salud, ancianos y ancianas, discapacitados y discapacitadas.

Deseando fuertemente santafesinos más solidarios y empáticos, mientras escribo esta carta, espero que este señor se vaya de Anses, porque es otra clase de funcionarios la que hace falta en esos espacios. Por favor, a los responsables de que este señor esté en ese puesto: necesitamos humanidad en ese lugar tan especial.