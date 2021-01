Mataron a balazos al primo de Beyoncé

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.01.2021 - Última actualización - 20:59

20:57

El cuerpo sin vida del rapero fue hallado en su casa. Buscan a la cantante Sasha Skare, sospechosa del asesinato.

El rapero Martell Derouen, que actuaba bajo el nombre de Kardone, murió tras ser baleado. Su cuerpo fue hallado en su casa de Texas, Estados Unidos. Tenía 34 años. La policía de San Antonio descubrió el cuerpo de Derouen en el suelo de su apartamento en el complejo The Towers, en La Cantera, centro de Texas, el martes mientras realizaba un control de bienestar, informó el San Antonio Express-News.

La solicitud de una investigación policial sobre Derouen, de quien los medios de comunicación locales han informado como "primo" de la superestrella Beyoncé, fue hecha por una persona no identificada que no había tenido noticias del músico durante varios días. Los representantes de Beyoncé no respondieron inmediatamente a la solicitud de confirmación de The Post sobre su posible relación con Martell Derouen.

Las autoridades han emitido una orden de arresto contra Sasha Skare, de 21 años, confirmada como sospechosa de asesinato, según la cadena de televisión local KSAT. Skare también estaba involucrada en la escena musical de San Antonio y lanzó un sencillo producido por Kardone en abril. Anteriormente fue acusada de asalto agravado con un arma mortal después de un tiroteo en 2019 que dejó a un hombre muerto y otro herido, según los registros judiciales.

Desde su cuenta de Facebook, la esposa de Derouen, Joia, pidió en un comunicado: "No hay manera de reemplazarlo, pero por favor ayúdenos a encontrar a esta chica. Es peligrosa y creo que volverá a matar. Si la ven, por favor, pónganse en contacto con la policía". Sobre su difunto marido, una "conmocionada" Joia añadió: "No se merecía esto" y pidió privacidad mientras intentaba "digerir este acto sin sentido".

Los registros judiciales del condado de Travis muestran que Skare fue liberada bajo fianza de la cárcel el 6 de enero de 2020. No está claro cuáles fueron las condiciones de la fianza o a cuánto ascendió su fianza. Skare fue acusada por un gran jurado, lo que significa que fue acusada formalmente, el 3 de febrero de 2020, según los registros judiciales. El caso sigue pendiente.

El Departamento de Policía de San Antonio pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Skare que se ponga en contacto con la unidad de homicidios llamando al 210-207-7635. Sobre Martell "Kardone" Derouen destaca su talento artístico, subrayando que nunca uso el nombre de Beyoncé para abrirse camino en la música.

En 2016 debutó con un mixtape titulado ‘Trunk Bang’, y desde entonces fue labrando su carrera colaborando con otros artistas como Ray J y Paul Wall. Uno de sus videoclips, del tema "911", fue dirigido por Ethan Maniquis, codirector de la película ‘Machete’.