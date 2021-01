Son horas decisivas entre Colón y el "Pulga"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 31.01.2021

11:28

Después de la nota exclusiva y explosiva de Luis Miguel Rodríguez con El Litoral, se habría producido el mano a mano del jugador con Vignatti. Este lunes hay reunión de CD en Colón y se resuelve todo.

Luego de lo que fue el estallido de la nota exclusiva de Luis Miguel Rodríguez a El Litoral, con amplia repercusión en los medios nacionales, el viernes a la tardecita se habría generado el esperado mano a mano del presidente José Néstor Vignatti (volvió de Buenos Aires con gestiones por los refuerzos) con el futbolista en las propias oficinas del mandatario sabalero. Es muy poco lo que trascendió de esa cumbre: PR10 ratificó su idea de no jugar más en Colón, Vignatti recordó lo del contrato firmado hasta el mes de junio de este año.

En el medio de este tiroteo, el que queda averiado es el entrenador Eduardo Domínguez, porque ya sabe que perderá al goleador del equipo y de la Copa Maradona. De puertas para adentro, el "Barba" ya no tiene más en cuenta al "Pulga" en el armado del nuevo Colón. Es más, casi como entendiendo la postura terminante del jugador (se lo manifestó en varias charlas en los últimos días), Eduardo Domínguez había decidido no convocar el viernes a la tardecita a Luis Miguel Rodríguez para el partido amistoso que se debía jugar este sábado a las 9 en el Presbítero Bartolomé Grella contra Patronato y que se suspendió por las lluvias.

Volviendo a las frases calientes que dejó el "Pulga" con El Litoral, el mismo nacido en Simoca aseguró: "Sería una falta de respeto si me piden que pague o deje un dinero de mi bolsillo en Colón; yo ya tengo 36 años y no me va a venir a comprar el PSG". Sin embargo, por lo que trascendió, el fútbol resignaría la deuda salarial que el club tiene, un monto que ascendería a varios millones de pesos en el caso de PR10.

Un dato no menor: para este lunes 1 de febrero está convocada (en el predio y a la tardecita) la reunión "física" de Comisión Directiva en Colón, con el presidente José Vignatti a la cabeza, donde entre otras cosas se analizará el montaje de la doble asamblea (ordinaria y extraordinaria), en principio solicitada para el 10 de febrero. Quizás, cuando llegue el momento de altas/bajas del plantel profesional en este complicado mercado de verano en pandemia, el propio Vignatti explique en qué punto está el conflicto con Luis Miguel Rodríguez, la llegada de Alexis Castro, las gestiones por Paolo Goltz y el pedido de salida de Bruno Bianchi, entre otros.

En cuanto al armado del nuevo plantel para el "Barba", en las próximas horas estará llegando a Santa Fe el zaguero Lucas Acevedo, que estaba a préstamo en el fútbol de Chile. El Club Deportivo Palestino, desde su cuenta @CDPalestinoSADP, lo despidió: "¡ADIÓS, LUCAS! Nuestro defensa central regresa a su club de procedencia tras culminar su préstamo en Palestino. En nombre de todos los baisanos agradecemos la entrega de Acevedo en cada partido y le deseamos el mejor éxito en su carrera. ¡Hasta pronto, crack!".

Sin dudas que del otro lado de la Cordillera, con 27 partidos (hubo 3 por Copa Libertadores), encontró Lucas Acevedo tranquilidad y buen rendimiento con la camiseta de Palestino. Colón, que en su momento compró su ficha a los tucumanos de San Martín, le firmó contrato hasta junio de 2022. Ahora, es el "Barba" quien debe resolver qué hacer con el zaguero.

La nota polémica, hoy a las 21 por C&D

Esta noche de domingo y desde las 21, se podrá ver por la pantalla de C&D Litoral la hora completa de entrevista que el periodista Darío Pignata realizó en exclusiva para El Litoral con Luis Miguel Rodríguez, el goleador y figura de Colón que manifestó su deseo de no jugar más con la camiseta sabalera.

Un equipo de camarógrafos y editores, con Fernando "Coto" Nicola y Juan Víttori a la cabeza, generaron las imágenes a dos cámaras en alta definición para que hoy a las 21 los futboleros lo puedan disfrutar por C&D Litoral.