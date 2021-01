Agüero se recuperó de coronavirus y ya entrena con el Manchester City

El delantero argentino Sergio "Kun" Agüero anunció este domingo que está "recuperado" de coronavirus, por lo que volvió a entrenar en el Manchester City, en principio solo en el gimnasio, y que "pronto" se sumará a los entrenamientos con el resto del plantel.



"Ya recuperado del Covid 19 estuve hoy en el gimnasio del club y pronto me sumaré a los entrenamientos con mis compañeros. No veía la hora de volver", publicó Agüero en sus redes sociales.

Ya recuperado del COVID-19 estuve hoy en el gimnasio del club y pronto me sumaré a los entrenamientos con mis compañeros. No veía la hora de volver//Fully recovered from COVID-19, I was at the club's gym today, and soon I'll be back training with my team mates. Can't wait 🤟🏽