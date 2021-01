"Vomité": la reacción de Dalma sobre el audio de Luque el día de la muerte de Maradona

Dalma Maradona volvió a apuntar este domingo contra el médico Leopoldo Luque y el abogado Matías Morla luego de que se conocieran los audios que envió el neurocirujano al momento del fallecimiento de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre, y aseguró que "si la verdad siempre triunfa" ambos irán "presos".

"Luque sos un hdp y ojalá se haga justicia, pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla", escribió Dalma en una historia en su red social Instagram.

En la misma línea, agregó: "Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar".

La joven hizo referencia a los despectivos mensajes de Luque que se conocieron este domingo, que constan en la causa judicial que se sigue para determinar si existió mala praxis en el tratamiento del "Diez".

Mientras viajaba rumbo al country "San Andrés" en la localidad bonaerense de Benavídez, el médico habló mediante un servicio de mensajería celular con la psiquiatra Agustina Cosachov, quien se encontraba en la casa donde se descompuso Maradona, y con otros dos colegas.

"Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto. Barrio San Andrés, tenés que pasar viste el que vamos siempre, Santa María de Tigre. Tenés que seguir por esa, seguir, seguir por esa calle hasta llegar a Italia. Está sobre Italia. Ahora yo te paso la ubicación", explicó Luque en el primer audio.

Algunos minutos más tarde, según las pericias que se hicieron sobre los celulares, el médico le respondió a un colega que le envió una captura de pantalla de televisión donde un noticiero hablaba sobre el tema: "Sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá", lanzó.

Ante esto, Dalma utilizó su cuenta de Instagram para añadir: "¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden… Si la verdad siempre triunfa, ustedes dos van presos".

En Twitter, en tanto, la joven publicó: "¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp. YO NO VOY A PARAR".

