https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.02.2021 - Última actualización - 6:47

6:43

Reducción en vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil

Oficial: extendieron el cierre de fronteras hasta el 28 de febrero

Las personas extranjeras no residentes en el país no podrán ingresar a la Argentina, al menos, hasta el 28 de febrero. Continuarán las medidas preventivas en vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil.

Crédito: Télam



Crédito: Télam

Reducción en vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil Oficial: extendieron el cierre de fronteras hasta el 28 de febrero Las personas extranjeras no residentes en el país no podrán ingresar a la Argentina, al menos, hasta el 28 de febrero. Continuarán las medidas preventivas en vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil. Las personas extranjeras no residentes en el país no podrán ingresar a la Argentina, al menos, hasta el 28 de febrero. Continuarán las medidas preventivas en vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil.

A través de la Decisión Administrativa 44/2021, el Gobierno Nacional prorrogó “el plazo establecido en el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 2252/20, prorrogado por su similar Nº 2/21, hasta el 28 de febrero de 2021 inclusive”, es decir que se prorrogó “la prohibición de ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de acceso, con el objeto de reducir las posibilidades de contagio" de coronavirus. Al respecto, de acuerdo a la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que “la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) mantendrá la suspensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasajeros y pasajeras en vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ante el nuevo linaje en la secuenciación de muestras locales, respecto al ingreso de personas". A través de este organismo, el Ministerio de Transporte "podrá ampliar o reducir la nómina de países, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional". Por otra parte, se informó que “La Dirección Nacional de Migraciones (que pertenece al Ministerio del Interior) será el organismo que determinará y habilitará los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes que sean parientes directos de ciudadanos argentinos o residentes, y para el egreso de las personas del territorio nacional y la individualización de los supuestos de excepción". Además, esta entidad "establecerá los países cuyos nacionales y residentes queden autorizados para ingresar al territorio nacional". Por el momento, se determinó que esta dirección, junto al Ministerio de Salud "coordinarán las acciones necesarias para determinar los cronogramas de vuelos y la cantidad de pasajeros y pasajeras que ingresarán en forma paulatina y diaria al país. Las medidas de control se agudizarán en los vuelos provenientes de Estados Unidos, México, Europa y Brasil, manteniendo reducidas las frecuencias de vuelos de pasajeros a los 3 primeros destinos en un 30% y a Brasil en un 50%". Además, el Gobierno recomendó "a los nacionales o extranjeros residentes en el país, y, en particular, a los mayores de 60 años de edad o a personas pertenecientes a los grupos en riesgo definidos por la autoridad sanitaria, diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos no respondieran al desarrollo de actividades esenciales". Y se remarcó que "la salida y el reingreso desde y hacia el país implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país de destino y de la República Argentina al regreso, asumiendo las consecuencias sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma". Y enumeró: "Tal y como la imposibilidad de iniciar el viaje con síntomas compatibles con Covid-19, la necesidad de contar con un servicio de salud del viajero Covid en el exterior para la cobertura médica y/o aislamiento, y de denunciar los lugares en donde estuvo en los últimos 14 días previos al reingreso al país, entre otros". LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA