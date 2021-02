Podoroska ganó y se metió en segunda ronda

Nadia Podoroska consiguió su primer triunfo del 2021 tras superar a Francesca Jones 6-1 y 6-3 y de esta manera avanzó a la siguiente ronda del Yarra Valley Classic, torneo que se disputa en Melbourne.

El próximo encuentro de la rosarina será ante la belga Greet Minnen (110°), que viene de dejar en el camino a Danilovic por 6-4 y 6-4.

Cabe destacar que el torneo cuenta con la presencia de Ashleight Barty, la actual número uno del mundo, y es la antesala al primer Grand Slam del año.

The No.14 seed is through to the next round!@nadiapodoroska defeats Jones, 6-1, 6-3.#YarraValleyWTA pic.twitter.com/fXVHjD1zzr